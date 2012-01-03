بالا برهای ساختمانی در فارس استاندارد نیست

غلامحسین شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه طرح نظارت بر نسب آسانسورهای ساختمانی در استان افزود: این طرح همچنان ادامه دارد و تمامی شرکتهای ساختمانی باید برای دریافت مجوز تایید آسانسور به این اداره کل مراجعه کنند.

وی ادامه داد: تنها آسانسورهایی که اجازه حمل نفر دارند تحت پوشش و نظارت استاندارد قرار خواهند گرفت.

مدیر کل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان فارس با اشاره به اینکه بالا برهای ساختمانی مشمول استاندارد اجباری نیستند، گفت: بالا برها عموما در کارگاه های ساختمانی برای حمل و جابه جایی مصالح مورد استفاده قرار می گیرند.

شفیعی یادآور شد: متاسفانه در برخی از کارگاه های ساختمانی از بالا بر برای انتقال افراد به طبقه های مختلف ساختمان ها استفاده می شود که در این راستا نیز طی چند روز گذشته شاهد حادثه و از بین رفتن چند نفر بودیم.

وی تصریح کرد: این گونه وسائل مخصوص حمل بار است و تحت هیچ شرایطی نباید از آن به عنوان حمل نفر استفاده شود.

مدیر کل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان فارس ادامه داد: موتور و کابل این بالا برها تحمل وزنهای زیاد را ندارد به همین دلیل به راحتی ممکن است انسانی جان خود را از دست دهد.

شفیعی تاکید کرد: تا زمانیکه بالا برهای ساختمانی نیز مشمول استاندارد اجباری نشوند وظیفه نظارت بر آنها را نداریم بلکه مسئولان شرکتهای ساختمانی باید در این راستا نظارت بر رفتارهای کارگران خود داشته باشند.