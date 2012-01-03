جزئیات بودجه پیشنهادی آبفا برای سال 91

سیدمهدی ثمره هاشمی در گفتگو با مهر در خصوص پیشنهادات ارائه شده در قالب بودجه 91 برای افزایش منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه های بخش آب و فاضلاب و اینکه از این طریق بتوان شرایط بهتری را برای بازسازی شبکه های آب در کشور ایجاد کرد، گفت: براساس پیشنهادی که در قالب بودجه 91 مطرح کرده ایم، تقریبا بودجه ما را در سال آینده 1.5 درصد افزایش می دهد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور اظهار داشت: همچنین تعیین یک ردیف بودجه برای اصلاح و بازسازی شبکه ها پیشنهاد شد. از این طریق پیش بینی می شود در صورت پرداخت سالیانه 600 میلیارد تومان بتوان میزان هدررفت آب را در 5 سال به میزان منطقی رساند.

ثمره هاشمی در این باره که آیا برای افزایش قدرت تکمیل پروژه ها امکان انتشار اوراق مشارکت وجود خواهد داشت؟ ادامه داد: برای این منظور در بودجه سال 89 انتشار 1000 میلیارد تومان اوراق مشارکت برنامه ریزی شده بود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اعلام اینکه همچنین در قالب بودجه سال جاری نیز انتشار 600 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای استفاده در طرحها و پروژه های مختلف بخش آب و نیرو پیش بینی شده بود، افزود: البته انتشار اوراق مشارکت به دلیل وجود برخی اشکالات در نحوه انتشار و جذب نقدینگی، فعلا متوقف است.

مشاور وزیر نیرو تاکید کرد: فروش اوراق مشارکت در چند مرحله ای که در قبل انجام شده بود، خیلی نتوانست مورد استقبال واقع شود و به همین دلیل فعلا انتشار اوراق مشارکت متوقف است.

به گفته ثمره هاشمی، حال اینکه در آینده فروش اوراق مشارکت با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و برنامه ریزیها به چه نحوی خواهد بود در تصمیم گیری آینده تاثیرگذار است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور بیان داشت: البته به تازگی فروش اوراق مشارکت از طریق شرکت توسعه آب و نیرو آغاز شده است و ما منتظر نتیجه این دور از فروش اوراق مشارکت برای تصمیم گیری خواهیم ماند.

این مقام مسئول در وزارت نیرو این مطلب را هم افزود که البته تغییراتی در سیستم انتشار اوراق مشارکت صورت گرفته است و نرخ سود آن هم افزایش یافته است که امیدواری برای استقبال از سوی مردم را نیز بالا خواهد برد.