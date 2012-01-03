قیمت انواع کاغذ 5 درصد افزایش یافت

منصور حاجیآخوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم رکود در بازار این محصول گفت: در روزهای اخیر هیچ بازاری از جمله بازار کاغذ و مقوا حالت عادی نداشته و قیمتها لحظهای تغییر میکند.
وی افزود: در حال حاضر قیمت دلار حدود 1700 تومان است، ولی ما به واردکنندگان کاغذ توصیه میکنیم در معاملاتشان روی دلار 2000 تومانی حساب کنند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از کاغذ و مقوای مصرفی کشور وارداتی است، بازار این محصول بیش از این کشش نوسانات انرخ نرز و طلا را ندارد.
حاجیآخوندیان اضافه کرد: واردکنندگان کاغذ و مقوا در بازارِ کم رمق آن، در حال فروش جنسهایشان با قیمتهای پائینتر از قیمت خرید هستند و در شرایط کمبود تقاضا، برای اینکه جنسها روی دستشان نماند، در واقع چارهای هم جز این کار ندارند.
این در حالی است که رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران چندی قبل هم پیشبینی کرده بود، کسانی که طی ماههای گذشته اقدام به واردات کاغذ کردهاند، وقتی ببینند به دلایلی مانند تحریم دیگر نمیتوانند به راحتی کاغذ از خارج وارد کنند، در آینده نه چندان دور ناچار خواهند شد جنسهای فعلی خود را ارزانتر هم بفروشند.
به گفته وی قیمت انواع کاغذ و مقوا در بازار طی روزهای اخیر 5 درصد افزایش یافته و در حال حاضر هر بند کاغذ تحریر 32 هزار و 100 تومان، هر بند کاغذ A4 به قیمت 4300 تا 4500 تومان و هر کیلو کاغذ گلاسه نیز با بهای 1300 تا 1500 تومان در بازار عرضه میشود.
این در حالی است که نرخ دلار در مرکز ارزفروشان تهران (میدان فردوسی) همچنان و به صورت لحظهای در حال تغییر است و برخی صرافان نیز از نایاب شدن این نوع ارز خبر میدهند. در همین حال، برخی از دلالان در آخرین خرید و فروشهای خود، دلار را 1695 تومان به متقاضیان میفروشند.
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