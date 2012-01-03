قانون بر انتخابات حاکم است/ دغدغه دخالت دولت در انتخابات جایی ندارد

مجتبی هاشمی ثمره در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح برخی دغدغه ها در زمینه احتمال دخالت دولت در انتخابات گفت: در آستانه هر انتخاباتی این گونه بحث ها مطرح می شود و مرتبه اول نیست ولی هیچ زمانی در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است.

وی افزود: انتخابات ریاست جمهوری یکی از همین موارد بود که دولت را دائما متهم به دخالت در انتخابات می کردند در حالی که صحت نداشت.

دستیار ارشد رئیس جمهور با اعلام این که دولت در جریان انتخابات فقط یک وظیفه قانونی دارد گفت: تنها اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور است و دولت در حالی انتخابات را برگزار می کند که هم ناظران کاندیداها هم شورای نگهبان و هم نمایندگان فرمانداری ها در جریان برگزاری انتخابات نظارت دارند.

وی همچنین گفت: جمع 5 یا 6 نفره بر سر هر صندوق حضور دارند و این گروهها از کوچکترین و کم جمعیت ترین مناطق ترین گرفته تا حوزه های پرجمعیت به طور یکسان این نظارت را اعمال می کنند.

ثمره هاشمی با تاکید بر این که قانون بر روند برگزاری انتخابات حاکم است تصریح کرد: جای دغدغه ای در این زمینه نیست.

وی ادامه داد: البته فکر می کنم طرح بسیاری از این مسائل سیاسی است و این هم مشی سیاسی خاصی است که برخی در آستانه انتخابات در پیش گرفته اند.