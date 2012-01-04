میرصادق سعادتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه گفته شده است ثبت ازدواج موقت در دفترخانه ها متوقف شده گفت: دفترخانه های ازدواج موظف به ثبت ازدواج موقت و دائم هستند.

وی افزود: بر اساس قوانین مدنی موجود زوج در صورت ازدواج موقت یا مجدد باید رضایت همسر و یا حکم قضایی داشته باشد که پس از طی مراحل قانونی این ازدواج ثبت می شود. ولی اینکه افراد بدون رضایت همسر و یا حکم قضایی بخواهند ازدواج مجدد و موقت خود را ثبت کنند قانون به ثبت اسناد این اجازه را نمی دهد.

مدیرکل ثبت اسناد تهران در پاسخ به این پرسش که چرا آمار ازدواج و طلاق این اداره با ثبت احوال تهران مغایرت دارد گفت: دلایل زیاد است ولی یکی از مهمترین آن ثبت ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور است که از طریق کنسولگریها مستقیم توسط ثبت احوال انجام می شود و در ثبت اسناد ثبت نمی شود.