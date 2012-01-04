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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۸:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ثبت ازدواج موقت در دفترخانه‌ها

ثبت ازدواج موقت در دفترخانه‌ها

مدیرکل ثبت اسناد تهران گفت: ثبت ازدواج موقت به شرط طی کردن تمامی مراحل قانونی در دفترخانه‌ها انجام می شود.

میرصادق سعادتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه گفته شده است ثبت ازدواج موقت در دفترخانه ها متوقف شده گفت: دفترخانه های ازدواج موظف به ثبت ازدواج موقت و دائم هستند.

وی افزود: بر اساس قوانین مدنی موجود زوج در صورت ازدواج موقت یا مجدد باید رضایت همسر و یا حکم قضایی داشته باشد که پس از طی مراحل قانونی این ازدواج ثبت می شود. ولی اینکه افراد بدون رضایت همسر و یا حکم قضایی بخواهند ازدواج مجدد و موقت خود را ثبت کنند قانون به ثبت اسناد این اجازه را نمی دهد.

مدیرکل ثبت اسناد تهران در پاسخ به این پرسش که چرا آمار ازدواج و طلاق این اداره با ثبت احوال تهران مغایرت دارد گفت: دلایل زیاد است ولی یکی از مهمترین آن ثبت ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور است که از طریق کنسولگریها مستقیم توسط ثبت احوال انجام می شود و در ثبت اسناد ثبت نمی شود.

کد مطلب 1499665

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