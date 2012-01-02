تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه سیزدهم دیماه سال 1390 مصادف است با نهم صفر سال 1433 هجری قمری و سوم ژانویه سال 2012 میلادی.
- مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* آلباسته - آتلتیکومادرید
* آلکورکون - لوانته
* میراندس - راسینگ سانتاندر
* رئال مادرید - مالاگا
- هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلیس امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* تاتنهام - وست برومویچ
* ویگان - ساندرلند
* منچسترسیتی - لیورپول
- مرحله نیمه نهایی چهارمین دوره لیگ فوتبال هفت نفره معلولان امروز در ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد:
* گیلان - فارس
* زنجان - کرمانشاه
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