تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه سیزدهم دی‌ماه سال 1390 مصادف است با نهم صفر سال 1433 هجری قمری و سوم ژانویه سال 2012 میلادی.

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* آلباسته - آتلتیکومادرید

* آلکورکون - لوانته

* میراندس - راسینگ سانتاندر

* رئال مادرید - مالاگا

- هفته بیستم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* تاتنهام - وست برومویچ

* ویگان - ساندرلند

* منچسترسیتی - لیورپول

- مرحله نیمه نهایی چهارمین دوره لیگ فوتبال هفت نفره معلولان امروز در ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد:

* گیلان - فارس

* زنجان - کرمانشاه