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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۲:۳۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا و پیگیری رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه سیزدهم دی‌ماه سال 1390 مصادف است با نهم صفر سال 1433 هجری قمری و سوم ژانویه سال 2012 میلادی.

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* آلباسته - آتلتیکومادرید
* آلکورکون - لوانته
* میراندس - راسینگ سانتاندر
* رئال مادرید - مالاگا

- هفته بیستم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* تاتنهام - وست برومویچ
* ویگان - ساندرلند
* منچسترسیتی - لیورپول

- مرحله نیمه نهایی چهارمین دوره لیگ فوتبال هفت نفره معلولان امروز در ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد:
* گیلان - فارس
* زنجان - کرمانشاه

کد مطلب 1499683

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