33 گردهمایی توجیهی و آموزشی برای هیئات مذهبی لرستان برگزار شد

اردشیر آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور توجیه هیئات مذهبی در راستای برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم عزاداری اباعبد الله الحسین(ع) با برنامه ریزی و هماهنگی های به عمل آمده با شورای هیئات مذهبی شهرستان های استان 33 گردهمایی توجیهی و آموزشی در این استان برگزار شد.

وی افزود: این گردهمایی ها به منظور رشد و تقویت توانمندی هیئات مذهبی و مداحان و آشنایی آنها با اصول تخصصی مداحی و برگزاری مناسب عزاداری های مذهبی با حضور اساتید برجسته کشوری و استانی برگزار شده است.

کارشناس تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: برگزاری برنامه های هیئات مذهبی نسبت به سالهای گذشته از کیفیت بهتری برخوردار بوده و این مهم در سایه تلاش و همکاری های بی شائبه دست اندرکاران هیئات مذهبی و فعالان فرهنگی استان محقق شد.

آقایی ابراز امیدواری کرد که این فعالیت ها در سالهای آینده از رشد بیشتری برخوردار شوند.