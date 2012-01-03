ناصر شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جهت‌گیری صندوق، حمایت از تعاونی‌ها با هدف ایجاد اشتغال، توانمندسازی آنان، افزایش سهم از بازار و تسخیر بازارهای جدید توسط تعاونی‌ها است.

وی افزود: این صندوق صدور ضمانت‌نامه در همه بخش‌های اقتصادی، از جمله صنعت و معدن، کشاورزی و بازرگانی را در دستور کار خود دارد و تضمین شرکت‌های تعاونی اعم از کوچک، متوسط یا بزرگ را با هدف توانمندسازی و حضور گسترده‌تر آن‌ها در عرصه اقتصادی کشور را بر عهده می‌گیرد.

وی ضمن شروع خاستگاه، اهداف و مأموریت‌های این صندوق و نقش توسعه‌ای آن در مسیر تحقق سهم 25 در صدی بخش تعاون از اقتصاد ملی، افزود: خدمت‌رسانی این صندوق، عموماً از طریق صدور انواع ضمانت‌نامه اعم از اعتباری،

گمرکی، حسن انجام کار و شرکت در مناقصه یا مزایده، صرفاً برای شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های آن‌ها است.

شیخی درباره چگونگی ضمانت سرمایه گذاری برای طرح های اقتصادی هم گفت: این صندوق برای ضمانت کاری را انجام می دهد که بانک ها انجام می دهند البته اولویت با طرح هایی است که دارای توجیه اقتصادی بالا و اهمیت بیشتر هستند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به اینکه این صندوق 70 درصد وام را ضمانت خواهد کرد، اظهار کرد: ضمانت نامه های صندوق سرمایه ‌گذاری بخش تعاون برای کلیه بانکها معتبر خواهد بود و توقع ما این است که این صندوق برای پیشبرد اهداف اصل 44 و ایجاد اشتغال بتواند گام های اساسی برداشته و به تعاونی ها کمک کنند.



