دکتر حسین خنیفر در گفتگو با خبرنگار مهر، سینوسی بودن فرایند تصویب، ابلاغ و نحوه اتمام طرحهای پژوهشی را از مسائل پیش روی پژوهش دانست و افزود: در حال حاضر طرحهای پژوهشی زخمی زیادی در کشور و دانشگاهها داریم که به جایگاه مطلوبی نرسیده است با یک مدیریت درست می توان این طرحها را به سرانجام رساند.
وی با تاکید براینکه باید قابلیتهای پژوهشی درون سازمانی را افزایش داد، تصریح کرد: در حال حاضر کارکنان با قابلیت پژوهشی سازمانها، جزایر منفکی هستند در صورتی که با اتصال آنان به هم می توان آنها را تبدیل به یک تیم کاری درون سازمانی کرد.
عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب به پژوهش دانشگاهی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به شتاب در فعالیتهای پژوهشی طی سالهای اخیر گفت: در بعضی از رشتهها میزان مقالههای بین المللی ما بیش از 10 برابر دهه قبل شده است و با توجه به عنایت مقام معظم رهبری این شتاب در حال افزایش است.
وی افزود: البته با توجه به داشتن 3.5 میلیون دانشجو از دانشگاه دولتی و کار آمد میتوانیم وضعیت بهتری پیدا کنیم.
لازمه انقلاب پژوهشی در ساز مانها
خنیفر با تأکید بر ضرورت شناسایی پژوهشگران و نیروهای کارآمد سازمانها گفت: لازمه انقلاب پژوهشی در سازمانها شناخت نیروی پژوهشی کارآمد است.
لزوم ارتباط درست میان صنعت و دانشگاه
این پژوهشگر، ارتباط ضعیف دانشگاه با بخش صنعت را یکی از مشکلات پیش رو دانست و تصریح کرد: بین بازار کار و دانشگاه کویر بزرگی قرار دارد و از بین بردن آن نیازمند ارتباط تخصصی بین حوزههای مختلف است که حاصل آن استخراج موضوعات پژوهشی و ابلاغ آنها به دانشگاهها است.
وی با بیان اینکه دیگر دوره موضوعهای دم دستی و ابتدایی سر آمده است تصریح کرد: این پژوهشها خروجی و نتیجهای ندارند و بار اضافی بر دوش نهادها و سازمانها هستند.
ضرورت توجه به جایگاه مشاوران دستگاه ها
استاد پردیس قم دانشگاه تهران با تاکید براینکه یکی از ضعفهای نظام اداری ما بی توجهی به جایگاه مشورت و اطلاع رسانی است، تصریح کرد: در حال حاضر پست مشاور مدیر تبدیل به یک پست تشریفاتی شده است و مشاوران به عنوان بازوی مشورتی و بر اساس توانایی و نیاز گزینش نشدهاند.
رویکرد دانشگاهی سازمان ها باید بیشتر شود
خنیفر با بیان این مطلب که باید دغدغهها؛ مشکلات و معضلات؛ آینده نگریهای، انتظارها و نیازهای پژوهشی به صورت عناوین جدا استخراج شود و در دستور کار قرار گیرد، گفت: برای هدایت سازمانها به سمت پژوهش محورشدن باید ارتباط آنها با دانشگاهها به صورت مستمر و علمی باشد.
وی بر آسیب شناسی پروژههای تحقیقاتی در قم تاکید کرد و افزود: اگر چهار پروژه تحقیقاتی کاربردی در چهار خوشه اصلی یعنی کشاورزی، خدمات، فرهنگ وهنر و مدیریت تعریف کنیم، بسیاری از مشکلات از پیش روی کشور برداشته میشوند.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به رشد فعالیتهای پژوهشی در کشور، بر ساماندهی پژوهشهای نیمهکاره دانشگاهی تأکید کرد.
دکتر حسین خنیفر در گفتگو با خبرنگار مهر، سینوسی بودن فرایند تصویب، ابلاغ و نحوه اتمام طرحهای پژوهشی را از مسائل پیش روی پژوهش دانست و افزود: در حال حاضر طرحهای پژوهشی زخمی زیادی در کشور و دانشگاهها داریم که به جایگاه مطلوبی نرسیده است با یک مدیریت درست می توان این طرحها را به سرانجام رساند.
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