سه هزار تن اقلام اساسی در انبار مواد غذایی زنجان موجود است

سید جلال نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر، نظارت و بازرسی از واحدهای تولیدی و خدماتی را اولویت کار سازمان یاد کرد و افزود: در این راستا بازرسین تعامل لازم را با سازمان دارند.

وی ادامه داد: در 9 ماهه امسال 195 مورد شکایت مردمی به ستاد خبری واصله شده که 141 مورد به صورت تلفنی، 30 مورد از شکایات به صورت حضوری و 24 مورد به صورت کتبی بوده است.

معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت زنجان تعداد پرونده های متشکله متخلف را 72 مورد عنوان کرد و افزود: با متخلفین سازمان برخورد قانونی را اعمال کرده است.

نبوی بیشترین تخلفات کالا در میوه و سبزی را 23 مورد، نان 17 مورد، گاز مایع 9 مورد، تنقلات 12 مورد و در بخش خدمات 12 مورد دانست که در خدمات درون شهری 3 مورد و برون شهری 9 مورد بوده است.

وی افزود: 44 مورد نظارت از واحدهای تولیدی و 23 مورد نظارت از انبارها و سردخانه ها صورت گرفته و دو مورد نظارت از واحدهای صنعتی صورت گرفته است.

معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت زنجان یاد آور شد:ارزش ریالی تخلفات در واحدهای خدماتی، تولید ی و صنعتی دو میلیارد و 430 میلیون ریال بوده است.

نبوی گفت: در حال حاضر هیچگونه کمبود کالا وجود ندارد و به میزان مصرف، کالا در انبارها وجود است.