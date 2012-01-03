فرهاد نفرزاده سرمربی تیم والیبال سایپا البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت نارنجی پوشان افزود: دیدار حساسی را باید در مقابل کاله برگزار کنیم در تمرینات روی نقاط ضعف و قدرت حریف کار کردیم و امیدوارم در این دیدار هم پیروز باشیم.

وی ادامه داد: برای دیدار با کاله مازندارن در هفته سیزدهم لیگ برتر چهار بازیکن اصلی خود را به دلیل مصدومیت نداریم که این مهم کار را برای تیم ما سخت خواهد کرد.

نفرزاده در ادامه در خصوص صدرنشینی سایپا اظهار داشت: هنوز بازیهای زیادی باقی مانده و ما نباید از همین حالا تیم را قهرمان بدانیم حفظ صدرنشینی خیلی سخت است ولی بازیکنان ما برای قهرمانی می جنگند و باید به صدرنشینی مان در لیگ برتر ادامه دهیم.

وی در پایان عنوان کرد: با توجه به اینکه دیدارهای ما در کرج در سالن انقلاب برگزار خواهد شد و امیدوارم هواداران سایپا با حضور خود تیم خود را مورد حمایت قرار دهند.

دو تیم والیبال سایپای البرز و کاله مازندران چهارشنبه هفته جاری از هفته سیزدهم این رقابتها در کرج به دیدار هم خواهند رفت.