10600 مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، مشهود شریفی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از 10 هزار و 624 واحد بازرسی برای 306 فقره پرونده تشکیل شده است که ارزش ریالی این پرونده ها 380 میلیون و 249 هزار و 66 ریال بوده است.

وی ادامه داد: تخلفات انجام گرفته گرانفروشی 68 مورد، تقلب 11 مورد، کم فروشی 38 مورد، عدم درج قیمت و عدم صورتحساب 113 مورد بوده است.



معاون نظارت و بازرسی مجمع امور صنفی زنجان گفت: 480 مورد از تخلفات از واحدهای صنفی بوده که تعداد 235 مورد از واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب بوده اند.

شریفی شکایات واصله را 231 مورد اعلام کرد و افزود: از این تعداد 67 مورد تخلف، 53 فقره عدم تخلف و 66 مورد مختومه بوده است.

وی افزود: تخلفات در کالا در لوازم خانگی، میوه و سبزی و در خدمات صنف مشاورین، نمایشگاه اتومبیل بوده است.

معاون نظارت و بازرسی مجمع امور صنفی در ادامه تخلفات انجام گرفته در شب یلدا را 667 مورد یاد کرد و افزود: 44 مورد شکایت مردمی بوده و 22 مورد به تشکیل پرونده منجر شده است.

شریفی ارزش ریالی این تخلفات را 15 میلیون و 450 هزار و 500 ریال یاد کرد.

وی نوسان قیمت در آذر ماه در تخم مرغ را 8 درصد، افزایش قیمت در تیرآهن، کاهش 10 درصدی برنج تایلندی و کاهش 10 درصدی قیمت برنج ندا بوده است.

معاون نظارت و بازرسی مجمع امور صنفی زنجان گفت: در مبارزه با قاچاق کالا دوره های آموزشی و طرح تجا و طاها در اذر ماه تشکیل شد و کارگاه آموزشی برای بازرسان اصناف انجام گرفته است.

شریفی از اجرای طرح کدینگ کالاهای وارداتی از اول بهمن ماه خبر داد و افزود: این طرح برای کالاهای وارداتی برای کالاهای اولویت دار، لوزام بهداشتی، تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و رایانه انجام خواهد گرفت.

وی افزود: تعداد 60 مورد بازرسی از کالاهای قاچاق انجام گرفته است که ارزش ریالی این کالاها 12 میلیون و دو هزار و 20 ریال بوده است.

معاون نظارت و بازرسی مجمع امور صنفی زنجان کالاهای قاچاق را کالای دخانی 25 هزار و 924 نخ، 45 مورد لوازم آرایشی و پنج مورد لوازم خانگی یاد کرد.

شریفی افزود: بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه ها مجمع با کمبود نیروی انسانی برای نظارت و بازرسی دارد.