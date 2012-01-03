به گزارش خبرنگار مهر، در جهان امروز موضوع آلودگی هوا در کره زمین به یکی از مهمترین چالشهای پیش روی زندگی بشر امروزی مبدل شده است؛ موضوعی که با پیشرفت صنعتی جهان ارتباطی مستقیم داشته تا بدین ترتیب در سالهای اخیر حرکت همه جانبه کشورهای توسعه یافته و همچنین در حال توسعه برای عقب نماندن از کاروان پیشرفت جهانی به قیمت از دست رفتن فضایی مطلوب برای نفس کشیدن خود انسانها ختم شود.

این در حالی است که آلودگی هوا در کره زمین سبب از بین رفتن تنوع گیاهی و جانوری اکثر مناطق زمین شده است؛ به دیگر سخن، از بین رفتن ذخیره های ژنتیکی زمین به دلیل بالا رفتن ناگهانی سطح آلاینده های شاخص آسیب های بسیار فراوانی را به اقتصاد تمامی کشورهای کره زمین تحمیل کرده است.

آلودگی هوا در همین نزدیکی!

از سوی دیگر این روزها آلودگی هوا به یکی از چالشی ترین و حساس ترین موضوعات روز کشورمان مبدل شده است؛ موضوعی که در سالهای اخیر به دلایل مختلف با افزایش چشمگیری روبرو و سبب بروز مشکلات زیست محیطی فراوانی برای اغلب استانهای کشور و تهدیدی جدی برای سلامتی اکثر شهروندان ایرانی شده است.

این در حالی است که باور اکثر مردم بر این است که خطر آلودگی هوا تنها در خیابانهای شلوغ شهرها می تواند سلامت آنان را هدف قرار دهد و اگر به داخل منازل و یا محل کار خود بروند از خطرات احتمالی آلودگی هوا در امان خواهند بود.

اما اینگونه نیست و بنابر تحقیقات فراوانی که کارشناسان محیط زیست در این زمینه انجام داده اند آلودگی هوای داخل منازل حتی می تواند از کیفیت هوای غالب بیرون نیز خطرناک تر باشد.

رسانه ها آنچنان که باید و شاید به موضوع کیفیت هوای ساختمانها نپرداخته اند

این در حالی است که رسانه ها تا به امروز آنچنان که باید و شاید به موضوع بررسی کیفیت هوا نپرداخته اند و به همین دلیل نگاه اکثر مردم به موضوع آلودگی هوا همچنان به محیط های باز معطوف است.

قوانین محیط زیست تا حدودی کیفیت هوای محیط باز را بهبود بخشیده اما به مشکلات فضای بسته توجه سزاوارانه ای نشده است.

این در حالی است که آلاینده های شاخصی همچون منواکسیدکربن و دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد که از اجاق های گاز و بخاری های نفتی و گازی منشا می گیرند تا ذرات ریز معلق ناشی از دود سیگار و گاز خطرناک رادون می توانند در ساختمانهای مسکونی و اداری مشکلات پر هزینه ای را به اقتصاد خانواده ها تحمیل کنند.

بر اساس تحقیقات به عمل آمده و بررسی میدانی کیفیت هوای داخل منازل و ادارات از درجه اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و لزوم پرداختن هر چه بیشتر به این موضوع می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات فعلی جامعه باشد.

نفوذ ذرات گرد و غبار تا عمق ساختمانها

در حال حاضر در اکثر شهرهای صنعتی کشور موضوع آلودگی هوا به علت تراکم بالای صنایع و کارگاههای متعدد در مرحله ویژه ای قرار گرفته که می توان با یک برنامه جامع، راهبردی، اقتصادی و خردمندانه در راستای کاهش میزان آلاینده ها گام های موثری برداشت.

این در حالی است که استانهای غربی و حتی مرکزی کشور به واسطه ورود گرد و غبار که حاوی ذرات معلق بسیار خطرناکی نیز هستند در اکثر روزهای سال آسمانی خاکستری را تحمل می کنند.

ذرات ریز معلق می توانند به داخل فضای بسته منازل به راحتی نفوذ کرده و سبب بروز اختلالات تنفسی و ریوی شوند. بدون شک تاکنون بارها با گرد و خاکی در داخل منازل و بر روی تمامی اشیا نشسته اند برخورد کرده اید. برای جلوگیری از بیماری هایی همچون آسم و آلرژی بهتر هفته ای یک بار تمامی ملافه های منزل را شسته و آنان را ضد عفونی کنیم.

وقتی هوای داخل خانه آلوده تر از بیرون است!

یک کارشناس آلودگیهای محیط زیست در این رابطه با آلودگی هوای داخل منازل به خبرنگار مهر گفت: اکثر مردم بخش عمده ای از وقت خود را در داخل ساختمانها سپری می کنند و به همین دلیل بررسی کیفیت هوای درون ساختمان اهمیت ویژه ای دارد.

محسن تیزهوش ادامه داد: زمانی به اهمیت فوق العاده کیفیت هوای داخل ساختمان پی می بریم که متوجه می شویم در اکثر مواقع کیفیت هوای داخل ساختمان بدتر از کیفیت هوای بیرون است.

وی ادامه داد: به نوعی برخی از آلاینده های هوای درون ساختمانها همان ترکیباتی هستند که در فضای باز با آنها برخورد می کنیم.

این کارشناس محیط زیست عنوان کرد: عمل احتراق در داخل ساختمانهای مسکونی برای پختن غذا، گرمایش و امور بهداشتی مقادیر زیادی منواکسیدکربن و اکسیدهای ازت را در فضای درونی ساختمان آزاد می کنند.

تیزهوش به موارد دیگر در این زمینه اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در ساختمانهای اداری نیز دستگاههای فتوکپی با پراکنده کردن مقادیر قابل توجهی ازن در هوا به هرچه آلوده تر شدن فضا کمک می کنند.

گاز رادون در کمین کیفیت هوای خانه ها

وی ادامه داد: از سوی دیگر مواد آلاینده دیگری همچون دود سیگار و دود ناشی از استعمال تنباکو و گاز ازن اگر در بیرون از ساختمانها وجود داشته باشد به اندازه کافی رقیق شده و از درجه خطرآفرینی آنها کاسته می شود اما اگر همین آلاینده ها به فضای بسته ساختمانها وارد شوند به علت تراکم و افزایش غلظت از حد استاندارد می توانند سبب به خطر افتادن سلامتی ساکنان ساختمان شوند.

تیزهوش با بیان اینکه یکی از خطرناکترین گازهایی که می تواند برای سلامتی انسانها چالشی جدی به وجود آورد گاز رادون است، بیان داشت: این گاز بی بو و بی رنگ بوده و می توانند سبب بروز سرطان ریه شود.

وی عنوان کرد: رادون از برخی مصالح ساختمانی که از خاک ساخته شده اند متصاعد می شود و حتی در گاز طبیعی که در اکثر شهرها مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین از طریق آب های زیرزمینی می توان رد پای این گاز را پیدا کرد.

تیزهوش با بیان اینکه سازمان جهانی بهداشت هر ساله نسبت به سرطان زایی گاز رادون هشدارهای لازم به جوامع بین المللی را می دهند، افزود: این در حالی است در نقاط مختلف کره زمین تولید طبیعی این گاز از غلظت های مختلفی برخوردار بوده و به همین دلیل باید در هر سرزمینی مورد ارزیابی و پایش مداوم قرار بگیرد.

رسانه ها در رابطه با کنترل کیفیت هوای ساختمانها اطلاع رسانی کنند

این فعال محیط زیست همچنین به راهکارها برای کنترل کیفیت هوای ساختمان اشاره کرد و گفت: یکی از کاربردی ترین راهکارهای موجود برای حفظ سلامتی ساکنان ساختمانهای مسکونی و اداری متعادل کردن هوای درون و بیرون ساختمانهاست که می توان به سه طریق نفوذ هوا، تهویه طبیعی و تهویه مصنوعی این کار را انجام داد.

تیزهوش یادآور شد: در این بین وظیفه رسانه ها آگاهی رسانی به شهروندان است چرا که این رسانه ها هستند که می توانند در مسیر بالا بردن سطح آگاهی های جامعه گام هایی سزاوارانه بردارند.

به هر روی توصیه های دیگری را نیز کارشناسان برای کنترل کیفیت هوا در داخل ساختمان های اداری و مسکونی مطرح می کنند که از جمله آن می توان به نگهداری گیاهان در داخل فضای خانه ها اشاره کرد.

برخی توصیه ها برای بهبود هوای ساختمان

گیاهانی که معمولا در فضای منزل مورد استفاده قرار می گیرند می توانند در محیط های بسته منازل و ادارات حکم یک فیلتر طبیعی را بر عهده گیرند.

اقدام بعدی در بهبود بخشیدن به هوای داخل منازل داشتن یک تهویه مناسب در قسمت پذیرایی و داشتن یک دستگاه هود استاندارد در داخل آشپزخانه است. با داشتن یک تهویه سالم و یک هود استاندارد می توانیم تا حدودی به کیفیت هوای داخل منازل اعتماد بیشتری داشته باشیم.

یکی از مهمترین کارهایی که باید در داخل منزل توسط والدین رعایت شود؛ نکشیدن سیگار است؛ بهتر است در داخل فضای بسته منازل و ادارات تحت هیچ شرایطی از استعمال دخانیات استفاده نشود زیرا دود سیگار یکی از مهمترین دلایل بروز انواع بیماری های خطرناک بوده که می تواند سلامتی خردسالان و سالمندان را با خطری جدی مواجه سازد.

در داخل منازل معمولا برای خوشبو کردن هوا از اسپری های خوشبو کننده که معمولا در انواع و اقسام مختلف در بازار ارائه می شوند مورد استفاده قرار می گیرند؛ هشداری که باید به تمامی خانواده های ایرانی داده شود این است که از این اسپریهای خوشبو کننده استفاده نکنید زیرا این اسپری ها دارای موادی هستند که می توانند در تشدید و بروز بیماری هایی همچون آسم و آلرژی موثر باشند.

در همین راستا استفاده از حشره کش ها را نیز متوقف سازید زیرا اکثر حشره کشها حاوی موادی هستند که با تحریک چشم، بینی و گلو می توانند سیستم عصبی بدن را مختل سازند.

به هر روی می توان با داشتن یک برنامه صحیح در راستای برقراری تعادل در فضای داخل منازل و ادارات نه تنها از مصرف بی رویه انرژی جلوگیری کرد بلکه می توان با تنفس در شرایط نرمال طعم شیرین زندگی را بیشتر از گذشته چشید.

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گزارش: فاطمه حسینی