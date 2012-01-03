به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباسعلی ابراهیمی شامگاه دوشنبه در دیدار آیتالله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران و اعضای برگزارکننده کنگره بینالمللی ابن شهرآشوب با آیتالله العظمی مکارم شیرازی اظهار داشت: کنگره بینالمللی ابن شهرآشوب ساروی مازندرانی حرکت خاصی در این برهه از زمان است که هم نسل جدید بتواند به جایگاه علمای گذشته توجه داشته باشند و هم تکریمی از این عالمان دینی داشته باشیم.
وی ادامه داد: البته در طول سال گذشته چندین کنگره از جمله کنگرههای طالب آملی، ملامحمد اشرفی مازندرانی و... در مازندران برگزار شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از ارسال فراخوان کنگره بینالمللی ابن شهرآشوب به 80 کشور جهان خبر داد و اظهار داشت: این فراخوان به تمامی مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی داخل کشور نیز ارسال شده است.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت تعدادی از اهل قلم و فکر برای نوشتن مقالات مرتبط با مرحوم ابن شهرآشوب ساروی گفت: امیدواریم با برنامهریزیهای انجام شده، بتوانیم کنگرهای در شان مرحوم ابن شهرآشوب برگزار کنیم.
حجتالاسلام ابراهیمی مرحوم ابن شهرآشوب را شخصیتی جامعالاطراف دانست و گفت: اگر انسان در هر زمینهای از ویژگیهای آن مرحوم ورود پیدا کند برکات زیادی نصیبش میشود.
وی ادامه داد: مرحوم ابن شهرآشوب ساروی در تلاش خاموش و اتهام بیهوده کاری توانسته است خدمات زیادی به جامعه علمی ارائه کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف جایگاه علمای دین تصریح کرد: در زمانهای که ددمنشان دست تعدی به جایگاه علما دارند از تمام توان برای تکریم شخصیت والای ابن شهرآشوب ساروی مازندرانی استفاده خواهیم کرد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران گفت: مرحوم ابن شهرآشوب در زمانهای که به بیهودهکاری متهم میشد تلاشهای زیادی انجام داده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباسعلی ابراهیمی شامگاه دوشنبه در دیدار آیتالله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران و اعضای برگزارکننده کنگره بینالمللی ابن شهرآشوب با آیتالله العظمی مکارم شیرازی اظهار داشت: کنگره بینالمللی ابن شهرآشوب ساروی مازندرانی حرکت خاصی در این برهه از زمان است که هم نسل جدید بتواند به جایگاه علمای گذشته توجه داشته باشند و هم تکریمی از این عالمان دینی داشته باشیم.
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