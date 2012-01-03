به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی ابراهیمی شامگاه دوشنبه در دیدار آیت‌الله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران و اعضای برگزارکننده کنگره بین‌المللی ابن شهرآشوب با آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی اظهار داشت: کنگره بین‌المللی ابن شهرآشوب ساروی مازندرانی حرکت خاصی در این برهه از زمان است که هم نسل جدید بتواند به جایگاه علمای گذشته توجه داشته باشند و هم تکریمی از این عالمان دینی داشته باشیم.



وی ادامه داد: البته در طول سال گذشته چندین کنگره از جمله کنگره‌های طالب آملی، ملامحمد اشرفی مازندرانی و... در مازندران برگزار شده است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از ارسال فراخوان کنگره بین‌المللی ابن شهرآشوب به 80 کشور جهان خبر داد و اظهار داشت: این فراخوان به تمامی مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی داخل کشور نیز ارسال شده است.



وی با اشاره به استفاده از ظرفیت تعدادی از اهل قلم و فکر برای نوشتن مقالات مرتبط با مرحوم ابن شهرآشوب ساروی گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، بتوانیم کنگره‌ای در شان مرحوم ابن شهرآشوب برگزار کنیم.



حجت‌الاسلام ابراهیمی مرحوم ابن شهرآشوب را شخصیتی جامع‌الاطراف دانست و گفت: اگر انسان در هر زمینه‌ای از ویژگیهای آن مرحوم ورود پیدا کند برکات زیادی نصیبش می‌شود.



وی ادامه داد: مرحوم ابن شهرآشوب ساروی در تلاش خاموش و اتهام بیهوده کاری توانسته است خدمات زیادی به جامعه علمی ارائه کند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف جایگاه علمای دین تصریح کرد: در زمانه‌ای که ددمنشان دست تعدی به جایگاه علما دارند از تمام توان برای تکریم شخصیت والای ابن شهرآشوب ساروی مازندرانی استفاده خواهیم کرد.

