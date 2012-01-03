طرح های پژوهشی دانشگاه گیلان در کشور برتر شد

عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح های پژوهشی "مجید یاسوری" دانشیار گروه جغرافیا در چهارمین جشنواره کشوری پژوهش و نوآوری و "مریم دانای طوسی" در جشنواره طرح های پژوهشی برتر وزارت آموزش و پرورش به عنوان طرح های برگزیده انتخاب شدند.

وی اظهارداشت: طرح پژوهشی یاسوری با عنوان "طرح راهبردی توسعه گردشگری شهر رشت" در چهارمین جشنواره کشوری پژوهش و نوآوری به عنوان طرح پژوهشی برتر در حوزه مدیریت شهری در سال جاری برگزیده شد.

رئیس دانشگاه گیلان گفت: این تحقیق به دنبال شناخت قابلیتها، امکانات، ظرفیتها و محدودیتها و مشکلات موجود در زمینه گردشگری در شهرستان ها و به ویژه شهر رشت، ایجاد بانک اطلاعات و ارائه راهبردهای لازم برای تحقق اهداف توسعه گردشگری و بهره برداری از منابع و قابلیتهای مختلف شهر رشت است.

وی افزود: برای تحقق این هدف طیف وسیعی از داده و اطلاعات مورد نیاز اعم از داده های مکانی نظیر موقعیت مکانها و جاذبه های گردشگری و همچنین امکانات مورد نیاز نظیر هتلها، مسافرخانه ها، پارکها، اماکن تاریخی، مذهبی و فرهنگی، پمپ بنزینها، بانکها، مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی و سایر نیازمندیهای اساسی گردشگران در سطح شهر رشت از طریق پیمایش میدانی با استفاده از GPS برداشت شد تا در بانک اطلاعات مکانی در محیط نرم افزاری GIS متمرکز شود.

حاتم زاده اظهارداشت: یافته های طرح در برنامه ریزی توسعه گردشگری شهر رشت در ابعاد تامین زیرساختها و سرویسهای لازم برای جذب گردشگران داخلی و خارجی، هدایت سرمایه گذاران و جذب سرمایه گذاری در این بخش اعم از داخلی و خارجی، حفظ و توسعه منابع و بهبود ظرفیتهای موجود طبیعی، فرهنگی و تاریخی، استفاده بهینه از منابع، ظرفیتها و امکانات موجود، امکان ساماندهی اوقات فراغت و تفریح و تفرج متمرکز و گسترده مشتاقان داخلی در سواحل شمال کشور و شهر رشت، کمک به توسعه پایدارشهری و انجام اقدامات لازم برای بهبود فرآیندها و روشها به کار می رود.

وی گفت: همچنین طرح پژوهشی "مریم دانای طوسی" عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان به عنوان طرح پژوهشی برتر وزارت آموزش و پرورش در سال جاری برگزیده شده است.

رئیس دانشگاه گیلان ادامه داد: این طرح پژوهشی با عنوان "تبیین هدفها و مؤلفه های آموزش مهارتهای ادراکی و تولیدی زبان در برنامه درسی زبان ملی آموزش و پرورش ایران" در قالب سه جلد به رویکردهای نظری زیربنای مفهوم سواد در جهان، شاخص آموزش مهارتهای ادراکی ( گوش دادن و خواندن )، مهارتهای تولیدی زبان (سخن گفتن و نوشتن) و نیز تبیین نقاط قوت و ضعف آموزش این مهارتهای زبانی در چارچوب آموزش زبان فارسی در آموزش و پرورش ایران می پردازد.