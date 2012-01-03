مستند داستانی "بشنو از نی" در گیلان ساخته شد

محسن نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مستند "بشنو از نی" در 52 دقیقه تهیه و تولید شده است، افزود: این مستند نگاهی پردازشی دارد به آیین پهلوانی و زیبایی های کشتی گیله مردی با قدمت سه هزار ساله در گیلان و همچنین به خصوصیات اخلاقی و رفتارهای پهلوانی که جایگاه خاصی در قلوب مردم منطقه به ویژه در شرق گیلان دارد، می پردازد.

وی ادامه داد: کار تحقیقات "بشنو از نی" از خرداد ماه سال جاری آغاز و پس از 45 روز به اتمام رسید، کار نوشتاری فیلمنامه تا اول مهرماه به طول انجامید، تصویربرداری آن در روستاهای شرق گیلان به طور شبانه روز تا پایان آبان ماه انجام شد و کار تدوین و صداگذاری در آذرماه به اتمام رسید.

عوامل این برنامه شامل تهیه کننده و کارگردان "سید علی خوش نشین"، محقق "ناصر اعتمادی"، مدیرتصویربرداری "احسان اسکندری"، دستیاران تصویرداری "سید محمد اعرابی، جواد مهجوری"، صدابردار"علیرضا نوین نژاد"، دستیار صدابرداری "علی آشتیانی"، برنامه ریزی "محسن جعفری"، منشی صحنه "رقیه تقی نژاد"، دستیار کارگردان "جهانگیر عباسپور"، مدیرتولید "علی حسین نژاد"، تدوین و صداگذاری "محمد فتاحی"، ساخت موسیقی "علیرضا ترابیان" و مجری طرح "مسعود ربیع پور" است.