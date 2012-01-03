سریال تلویزیونی "آپارتمان نشینها" در گیلان تولید شد

محسن نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سریال کاری از گروه اجتماعی سیمای مرکز گیلان در 50 قسمت 35 دقیقه تولید شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه پیش تولید مجموعه آپارتمان نشینها از مهرماه سال گذشته آغاز شد، اظهارداشت: از بهمن ماه پارسال تا شهریورماه امسال کار تولید این مجموعه انجام گرفته است.

مدیرکل صدا و سیما گیلان گفت: مراحل تولید کار پایانی و تدوین مجموعه آپارتمان نشینها آذر ماه سال جاری به اتمام رسیده است.

وی افزود: مجموعه آپارتمان نشینها در 50 قصه متفاوت در قالب طنز اجتماعی مشکلات بین پنج خانواده با مشاغل مختلف در آپارتمان را به تصویر کشیده است.

نصرپور ادامه داد: در این مجموعه 40 بازیگر اصلی، 50 بازیگر میهمان و 80 نفر هنرور بومی ایفای نقش کرده اند و همچنین از 15 لوکیشن داخلی در سطح استان استفاده شده است.



عوامل این برنامه شامل تهیه کننده " محمد جعفری "، کارگردان " قدیر باقری "، نویسندگان " مجتبی کاظمی و مهدی طاهرپور"، سرپرست نویسندگان " قدیر باقری "، تصویربرداران " رضا پیشه احسان و سیامک یوسفی "، صدابردار " حمید سلیمان زاده "، گریمور" مرضیه بردبار و مجید ادراکی"، طراح صحنه و دکور " آرش پوراحمدی " است.



بازیگران این مجموعه محمدعلی شاه نجفی، رضا عباسی، مسعود بدر طالعی، اسماعیل حاجتی، مهدی مخبری، مرضیه بردبار، مانا پاک سرشت، غزل نعیمی، زینب شعبانی، سارا باقری و غیره هستند.