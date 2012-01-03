توزیع رایگان سموم ضدعفونی کننده و بذرها در مبارکه

علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان این سموم ضد عفونی کننده اظهار داشت: امسال یکصد کیلوگرم سم ضدعفونی کننده و 300 لیتر مواد بیولوژیک در اختیار تعدادی از کشاورزانی که نسبت به کشت اقدام کرده بودند، قرار گرفت تا مشکلات این کشاورزان برطرف شود.

وی در مورد اهداف این اقدام، تصریح کرد: هدف کلی از کاربرد سموم و مواد بیولوژیک درمزارع غلات، افزایش مقاومت گیاهان، افزایش رشد و بالا بردن عملکرد تولید و همچنین از بین رفتن عوامل بیماریزای خاکزی و قارچی مزارع است .

مسئول زراعت اداره جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه اضافه کرد : سموم و مواد فوق بین کشاورزان مجری مزارع الگویی ، کشاورزان خاکورزی حفاظتی و نیز کشاورزان تحت پوشش مهندسان ناظر گندم این اداره در روزهای گذشته بین کشاورزان شهرستان توزیع شده است.

طرح آمارگیری نمونه ای از محصولات زراعی سال 90-89

وی گفت: طرح آمارگیری نمونه ای ازمحصولات زراعی سال 90-89 شهرستان توسط واحد آمار جهادکشاورزی از تاریخ 12 آذر ماه جاری شروع وتا 15 دی ماه ادامه دارد .

عسگری بیان داشت: در این آمارگیری نمونه ای که همه ساله انجام می شود کارشناسان و رابطین آمار زراعی شهرستان بصورت تحقیقات میدانی به درب منازل تعدادی از کشاورزان وزارعان بصورت تصادفی مراجعه و از مشخصات زمین زراعی ، نوع محصولات تولیدی ، هزینه ها و بسیاری از موارد مربوط به این طرح پرسش می نمایند.

جمع بندی پاسخ آن تعداد از زارعان به سوالات مربوطه و تعمیم به عموم زارعان شهرستان موجب یک نتیجه آماری از محصولات زراعی شامل میزان سطح زیرکشت شهرستان ، میزان تولید محصولات ، میزان عملکرد هر نوع از محصول و هزینه های کشاورزی در سال مورد نظر خواهد شد.