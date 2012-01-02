پیروزی چلسی و شکست آرسنال مقابل فولهام

به گزارش خبرگزاری مهر، چلسی که هفته گذشته در استمفوردبریج با نتیجه 3 بر یک مغلوب آستون ویلا شده بود و زمزمه‌های اخراج "ویلاس بواس"، سرمربی پرتغالی این تیم هم بعد از این شکست به گوش می‌رسید شب گذشته در زمین ولورهمپتون به پیروزی 2 بر یک دست یافت. رامیرس و فرانک لمپارد گل‌های آبی‌های لندنی را در این بازی به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار مهم شب گذشته آرسنال در حضور بیش از 25 هزار تماشاگر ورزشگاه "کراون کاتج" با نتیجه 2 بر یک مغلوب میزبان خود فولهام شد. در این بازی ابتدا "لورن کاسچیلنی" در دقیقه 20 توپچی‌ها را پیش انداخت اما پس از اخراج "یوهان جورو" در دقیقه 78 فولهام از 10 نفره شدن آرسنال نهایت استفاده را کرد و با گل‌های دقیقه 85 "استیو سایدول" و "بابی زامورا" در دقیقه 90 موفق شد میهمان خود را از پیش رو بردارد.

- در دیگر بازی های شب گذشته نتایج زیر به دست آمد:

* آستون ویلا صفر - سوانسی سیتی 2

گل‌ها: ناتان دایر (4)، وین روتلج (47)

* بلکبرن یک - استوک سیتی 2

گل‌ها: دیوید گودویلی (69) برای بلکبرن و پیتر کراوچ (17 و 45) برای استوک

* ولورهمپتون یک - چلسی 2

گل‌ها: استیفن وارد (84) برای ولوز و رامیرس (55) و فرانک لمپارد (89) برای چلسی

* کوئینزپارک رنجرز یک - نورویچ سیتی 2

گل‌ها: جوی بارتون (11) برای رنجرز و آنتونی پیلکینگتون (42) و استیو موریسون (83) برای نورویچ

اخراج: جوی بارتون (36 - کوئینز پارک رنجرز)

* فولهام 2 - آرسنال یک

گل‌ها: استیو سایدول (85) و بابی زامورا (90) برای فولهام و لورن کاسچیلنی (20) برای آرسنال

اخراج: یوهان جورو (78 - آرسنال)

جدول رده بندی:

‏1- منچسترسیتی 45 امتیاز

‏2- منچستریونایتد 45 امتیاز

‏3- تاتنهام 39 امتیاز

‏4- چلسی 37 امتیاز (یک بازی بیشتر)

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‏18 - ویگان 15 امتیاز

‏19- بلکبرن 14 امتیاز (یک بازی بیشتر)

‏20- بولتون 13 امتیاز