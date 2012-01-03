همه در مقابل هنر ارزشی مسئولند/ رونمایی از "قایق راندن به سوی اقیانوس"

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی شریف دوشنبه شب در همایش تبیین ابعاد شخصیت فرهنگی هنری مقام معظم رهبری و آیین رونمایی از کتاب "قایق راندن به سوی اقیانوس" اظهار داشت: هنر واقعی باید در خدمت ارزشها باشد و رسالت اصلی حوزه هنری نیز هدایت هنر به سمت ارزشهای اسلامی و انقلابی است.

وی یادآور شد: زمانی‌ که هنر از جامعه ما دور افتاده بود، امام خمینی (ره) در بهشت زهرا گفتند که ما با هنر و سینما موافقیم و مخالف فساد و فحشا در سینما و هنر هستیم.

مومنی شریف اظهار داشت: رهبری نیز به این نکته توجه داشتند و برای جمع شدن هنرمندان در راستای هنر به معنای واقعی، حوزه هنری تشکیل شد.

وی بیان داشت: بر همین اساس مقام معظم رهبری بنیانگذار هنر اسلامی و انقلابی است.

مومنی شریف با بیان اینکه رهبری هنر را تشریفاتی نمی ‌دانند، افزود: هنر از دیدگاه ایشان وسیع و جزو برجسته‌ ترین موهبت ‌های الهی است و معتقدند که هر هنرمندی به تنهایی یک دنیاست و هنر حتما باید متعهد و متلزم به ارزش‌ ها باشد.

وی همچنین یادآور شد: مقام معظم رهبری معتقدند که هنر از جنس دین است اما غربی‌ها در طول 200 سال اخیر همه چیز را تنزل داند و هنر را نیز پایین آوردند.

مومنی شریف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 12 دی‌ ماه سالروز سفر رهبر معظم انقلاب به استان یزد اظهار داشت: مراسمی که در یزد به این مناسبت برگزار شده است، می ‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

وی با اشاره به گردآوری کتاب ارزشمند "قایق راندن به سوی اقیانوس" بیان کرد: کار نویسنده این کتاب، اقدامی ارزشمند است اما آنچنان که باید مورد توجه واقع نشده است.

نویسنده کتاب قایق راندن به سوی اقیانوس نیز در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: شخصیت رهبری دارای لایه‌ های متعددی است و ایشان جامع ‌الاخلاق هستند.

حجت‌الاسلام مظفر سالاری ضمن قدردانی از تمام کسانی که در جمع آوری و تدوین کتاب قایق راندن به سوی اقیانوس اهتمام کردند، یاد و خاطره حجت الاسلام صدوقی، امام جمعه فقید یزد را گرامی داشت.

در این مراسم که با حضور مدیرکل مجلس و امور بین ‌الملل حوزه هنری، مدیرکل امور حقوقی حوزه هنری، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد، امام جمعه و استاندار یزد و جمعی از مسئولان و هنرمندان برگزار شد، از کتاب "قایق راندن به سوی اقیانوس" با موضوع سفر مقام معظم رهبری به استان یزد رونمایی شد.

در حاشیه این همایش، نمایشگاه عکسی با عنوان ماه تمام شامل عکس‌های برگزیده سفر پر خیر و برکت رهبر معظم انقلاب به استان یزد، حماسه 9 دی و ... برگزار شد.

در این مراسم همچنین از محمد ملک ثابت به خاطر اهتمام در گردآوری کتاب "قایق راندن به سوی اقیانوس" تجلیل شد.