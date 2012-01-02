به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دوشنبه شب نود در شرایطی روی آنتن رفت که عادل فردوسی پور پس از پشت سرگذاشتن یک بیماری سخت که کار او را به بیمارستان هم کشانده بود، با دعوت از علیرضا علیپور دبیر هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای به کالبدشکافی زوایای جدیدی از فساد در فوتبال ایران پرداخت.

هر چند بیشتر زمان این برنامه به گفتگو با مال باختگان و بازیکنان ضرر کرده از دلال‌ها اختصاص داشت اما در یکی از بخش‌های ابتدایی این برنامه به آخرین وضعیت باشگاه استقلال پرداخته شد که به همین خاطر علی فتح الله زاده مدیر شوخ طبع این باشگاه روی خط تلفنی آمد و ضمن ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت آبی پوشان به عادل فردوسی‌پور توصیه کرد که نرود فرمژه بخرد و موهایش را فرمژه کند!

فتح الله زاده که نشان داده تبحر خاصی در طفره رفتن در مورد پاسخگویی به اتفاقات ناخوشایند باشگاهش دارد زمانی که با پرسشی در مورد تکلیف نهایی جاسم کرار مواجه شد برگزاری نشست با حضور مجتبی جباری را تکذیب کرد. این در حالی بود که عادل فردوسی پور با استناد به خبر خبرگزاری مهر مبنی بر حضور جباری در این نشست از مدیرعامل استقلال خواست با این بازیکن سالاری‌ها برخورد کند اما فتح الله زاده تاکید کرد که جباری در آن جلسه نبوده و اگر کسی ثابت کند که جباری چه زمانی در آن جلسه بوده استعفا خواهد کرد.

مدیرعامل استقلال که ابتدا منکر دخالت بازیکنان در مورد تصمیم گیری برای بازگشت جاسم کرار شده بود در فاصله زمانی کوتاهی حرف ابتدایی‌اش را نقض کرد و گفت با سه بازیکن استقلال برای بازگشت کرار گفتگو کرده است.

در ادامه برنامه دوشنبه شب نود بازهم مثل هفته گذشته صحبت‌های زیادی از بازیکنان مختلف در مورد شیوه‌های اخاذی دلال‌ها مطرح شد که بی شباهت به صحبت‌های قبلی نبود. علیپور نیز که با پرونده‌های بسیاری به برنامه نود آمده بود و البته وقت هم برای پرداختن به همه آنها کم آورد، پس از پخش این مصاحبه‌ها توضیحاتی را در مورد آنها مطرح می‌کرد و قول می‌داد که تا انتها حامیان بازیکنان مال باخته باشد.

در بخشی از افشاگری در مورد دلال‌ها پای مدیران برخی باشگاه‌ها نیز به میدان آمد که هر چند نامی از فردی برده نشد اما صحبت‌هایی که بازیکنان انجام می‌دادند به خوبی مشخص بود که برخی مدیران نیز در این فساد بزرگ نقش غیرقابل انکاری دارند. البته در این میان صحبت‌های برخی بازیکنان مال باخته حاکی از این بود که یک مدیرعامل در دفاعیات خود دروغ گفته و مدارک بازیکنان تحت قرارداد خود را جعل می‌کرده است.

مهرداد امیدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی هم به عنوان مهمان تلفنی برنامه در مورد گزارش‌هایی که به این نهاد رسیده توضیحاتی را ارائه و تاکید کرد که در چند ماه اخیر دو مورد از این گزارش‌ها منجر به بازداشت افراد سودجو در دو استان شده است که پرونده‌های آنها در جریان است. او ابراز امیدواری کرد که برای مبارزه با دلال‌ها در فوتبال ایران همه از حوزه حرف خارج شوند و به سمت عمل حرکت کنند.

در این برنامه همچنین صحبت‌های برخی بینندگان نیز پخش شد که یکی از آنها از مسئولان انتقاد کرد که چرا برای برخورد با دلال‌ها و فساد در فوتبال سراغ دانه ریزها می‌روند و با دانه درشت‌ها کاری ندارند. البته علیپور از کسانی که در این زمینه اطلاعات بیشتری دارند خواست تا به هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای گزارش کنند.

مهدی حق جویی یکی از بازیکنانی که قبلا در مورد اتفاقاتی که برایش افتاده بود دست به افشاگری زده بود در این برنامه روی خط آمد و گفت پس از آنکه در برنامه 90 دست به افشاگری علیه دلال‌ها زده است او را تهدید کرده‌اند که هر وقت می‌خواستی استارت بزنی منتظر باشد تا با ماشینت روی هوا بروی! او البته به رد پای یکی از مسئولان در حمایت از یک دلال اشاره کرد و با بیان اینکه دیگر جرات نمی‌کند نام کسی را بیاورد گفت که او یکی از مسئولان رده بالاست!

در این برنامه همچنین صحبت‌های دو دلال بزرگ فوتبال ایران نیز در شرایطی پخش شد که صورت آنها را شطرنجی کرده بودند. این دو به برخی کارهایی که در فوتبال ایران انجام داده بودند اعتراف کردند و البته پای برخی مدیران را هم به میان کشیدند. یکی از این دلال‌ها به مدیرعامل تیم شمالی اشاره کرد که حاضر بوده برای هشت بازی باقیمانده تیمش در لیگ دسته اول 800 میلیون تومان هزینه کند تا این تیم به لیگ برتر صعود کند.

علیپور در مورد پرونده‌ای که هفته گذشته در مورد یکی از بازیکنان پیشین پرسپولیس رونمایی شد خبر داد که حکم جلب وی روز دوشنبه 12 دی‌ماه صادر شده و این پیشکسوت را بازداشت خواهند کرد. این در حالی بود که حمید روزبهانی که صحبت‌های او در این برنامه پخش شد تاکید کرد همه کارهایی که انجام داده است قانونی بوده و هیچ قولی به آن بازیکن نداده است.

در برنامه دوشنبه شب نود بخش‌های زیادی از فساد در فوتبال ایران رونمایی شد که البته همه اهالی فوتبال از آنها خبر دارند و حتی مسئولان فدراسیون فوتبال نیز به خوبی می‌دانند چه اتفاقاتی در این رشته پرطرفدار رخ می‌دهد اما ظاهرا هیچ همتی برای ریشه کنی این پدیده شوم وجود ندارد و برخی دلالان همچنان با خیالی آسوده کار می‌کنند، نتیجه بازی تغییر می‌دهند، بازیکن و داور می‌خرند و البته مدیرانی هم هستند که دست‌شان با این دلال‌ها در یک کاسه است و از کیسه دولت پول خرج می‌کنند تا همچنان مدیرعامل بمانند و البته جیب‌شان پرشود!