ایجاد 360 کیلومتر خط دوچرخه سواری در پایتخت

سید جعفر تشکری هاشمی درگفتگو با مهر با بیان اینکه فعالیتهایی که درحوزه توسعه دوچرخه سواری درپایتخت انجام شده است زیر ساختی و زیر بنایی است گفت: برای نمود بیشتر این تلاش در ظاهر شهر برنامه هایی پیش بینی شده است و به زودی دوچرخه سوارهای بیشتری در سطح شهر می بینید.

وی با بیان این که در 10 منطقه شهرداری تهران خطوط دوچرخه سواری راه اندازی شده است گفت: در تلاشیم خود را محدود به خطوط ویژه دوچرخه سواری نکنیم و شرایط را برای استفاده دوچرخه توسط تمامی شهروندان و در بخش های مختلف شهر فراهم سازیم.

تشکری هاشمی با اشاره به این که برای توسعه و ترویج استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری، در حوزه زیر ساخت ها با مشکلاتی بسیاری روبرو بودیم گفت: این مشکلات تا حدودی برطرف شده است و امیدوارم تا پایان سال اقدامات گسترده تری در حوزه دوچرخه سواری در پایتخت انجام شود.

وی ادامه داد: در همه مناطق اقدامات لازم برای ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری در دست اجر است ودر طرح جامع حمل و نقل و ترافیک، احداث حدود 360 کیلومتر خط دوچرخه سواری پیش بینی شده اما ما خود را محدود به خطوط ویژه نمی کنیم و جاهایی که امکان جداسازی مسیر نباشد، مسیرهای عبور دوچرخه را با علایم و نشانه ها جداسازی می کنیم تا دوچرخه ها هم مثل سایر وسایل نقلیه بتوانند در شهر به راحتی تردد کنند.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه ای بدون داشتن آلودگی هوا و آلودگی صوتی می تواند ورزش مناسبی به شمار آید. در واقع دوچرخه سواری علاوه بر اینکه می تواند برای شخص دوچرخه سوار مفید باشد می تواند به داشتن جامعه ای سالم و با نشاط کمک کند.