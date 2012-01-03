عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

*آمریکا
-هزاران نفر از مردم کالیفرنیا تظاهراتی را در اعتراض به نظام سرمایه داری برگزار کردند.
-باراک اوباما قانون محکومیت شهروندان به حبس ابد بدون محاکمه را امضا کرد.
*آسیا
-انفجار نارنجک در فروشگاهی در شهر کویته پاکستان 12 کشته بر جا گذاشت.
-"کریستین جاکوبسن" سخنگوی ایساف در افغانستان از خروج 23 هزار آمریکایی تا پایان سال 2012 خبر داد.
-بر اثر انفجار یک بمب بجامانده از جنگ ویتنام دو نفر در این کشور کشته شدند.
-در پی اعلام تحریم های جدید علیه ایران قیمت جهانی نفت در معاملات امروز سه شنبه 1.5 دلار افزایش پیدا کرد.
-هزاران پاکستانی با برپایی تظاهرات در کراچی اعتراض خود را به سیاست های کشورشان در قبال آمریکا اعلام کردند.
-سخنگوی نیروهای ائتلاف گفت که ناتو در پی ازسرگیری روابط با پاکستان است.
*اروپا
-هزاران مجارستانی تظاهراتی را در اعتراض به قانون اساسی برگزار کردند.
*خاورمیانه
-دولت تونس از احتمال تمدید حالت فوق العاده در این کشور خبر داد.
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