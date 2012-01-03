حمله انتحاری در قندهار/ 380 عضو طالبان خلع سلاح شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رسانه های افغانی اعلام کردند که حدود 380 عضو طالبان در ولایت بادغیس در 555 کیلومتری شمال غرب شهر کابل در سال 2011 سلاح های خود را زمین گذاشتند.

مقامات افغانستان اعلام کردند بر اثر انفجار یک بمب در ولایت لوگار در 60 کیلومتری جنوب شهر کابل سه غیرنظامی کشته شدند.

وزارت دفاع افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد در عملیات ماه گذشته نیروهای ارتش ملی افغانستان علیه طالبان 24 شبه نظامی کشته و 120 فرد دیگر بازداشت شدند.

همچنین مقامات افغانستان از کشته شدن سه غیرنظامی و زخمی شدن 10 فرد دیگر بر اثر یک حمله انتحاری در منطقه "اردو بازار" در شهر قندهار در بعد از ظهر روز سه شنبه خبر دادند.

بر این اساس نام شش کودک در میان افراد زخمی شده دیده می شود که وضعیت آنها وخیم گزارش شده است.

همچنین طالبان با انتشار بیانیه ای ضمن تایید خبر مذاکره اعضای این گروه با آمریکا و متحدان غربی درباره گشایش دفتر سیاسی در قطر خواستار پایان اشغال افغانستان شد.

طالبان با اعلام آمادگی درباره مذاکره با جهانیان همچنین خواستار آزادی زندانیان این گروه از گوانتانامو شد. طالبان اعلام کرده است هدف از راه اندازی دفتر سیاسی در قطر، گفتگو با آمریکا بوده است..