بررسی عنصر رؤیا در داستان حضرت یوسف

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "قرآن و هنر داستان" امروز 13دی ماه به درک زیبایی های داستان حضرت یوسف (ع) در قرآن بر اساس تفسیر و ادبیات داستانی می پردازد.

قرآن کریم کتاب آسمانی و مقدس مسلمانان و از جمله اعجازهای خداوند متعال است که به وسیله وحی الهی بر حضرت محمد(ص) نازل و بدون هیچ نقص و ایرادی و به دور از تحریف از پیامبر اکرم(ص) به یادگار مانده است.

این کتاب مقدس شامل گفتارهای ارزنده‌ای است که برخی از آنان در قالب داستان‌ها و سرگذشت‌های اقوام پیشین برای عبرت‌آموزی و تفهیم رساتر آیات بیان شده است و از قرآن همواره به عنوان محور و تکیه‌گاه اصلی هنرمندان مسلمان در خلق آثار زیبا و ماندگار در حوزه‌های مختلف هنر استفاده می‌شود.

داستان یوسف در قرآن از داستان های مهم هنری قرآن ، محسوب می شود و واقعی بودن داستان ، شخصیت پردازی ویژه در این داستان و بویژه تبیین شخصیت یوسف با توجه به آیات اول تا چهارم سوره یوسف از مواردی است که در برنامه "قرآن و هنر داستان" به آن اشاره می شود.

در برنامه "قرآن و هنر داستان" علاوه بر دریافت ارتباط داستانی بین آیات ابتدایی سوره یوسف(ع) نظر علامه طباطبایی نیز درخصوص رؤیاهایی که حضرت یوسف(ع) می دیدند بیان می شود.

برنامه "قرآن و هنر داستان" کاری از گروه قرآن و اندیشه رادیو قرآن است که این برنامه روز سه شنبه 13دی ماه از ساعت 16:05 به مدت 10 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.