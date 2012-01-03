اشتغال 41 هزار نفری در کردستان؛ از آمار تا واقعیت

به گزارش خبرنگار مهر، آمار و ارقامی که این روزها در ارتباط با ایجاد اشتغال در استان کردستان از سوی کارگروه اشتغال استان اعلام می شود نیاز به مقداری بحث دارد و سئوال اصلی اینجاست که آیا کردستان ظرفیت و پتانسیل ایجاد 41 هزار فرصت شغلی را در مدت زمانی کمتر از 9 ماه در اختیار دارد یا خیر و آیا می توان با همان اعتبارات سال های گذشته شاهد یک تحول اساسی در راستای ایجاد فرصت های جدید شغلی بود.

در تعریف شغل که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است، فردی که یک سال به صورت مستمر مشغول فعالیت در کاری باشد و از مزایای بیمه استفاده کند را می توان شاغل قلمداد کرد که هرچند این تعریف در اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سراسر کشور چیز دیگری بود ولی به استناد بخش دوم آن یعنی بهره مندی فرد شاغل می توان به بهترین شکل ممکن وضعیت اشتغال ایجاد شده در کردستان را مورد ارزیابی قرار داد.

این روزها مسئولان استان کردستان در اعلام آمار تعداد اشتغال ایجاد شده بر تحقق 82 درصدی سهمیه استان تاکید دارند که تحقق این رقم یعنی رفع بسیاری از مشکلات مربوط به اشتغال در استان کردستان که البته عملی شدن این آمار یک اقدام خوب و امیدوار کننده است ولی با توجه به آمارهای اعلام شده و عدم اظهار نظر از سوی سایر دستگاه های مربوط به ویژه مسئولان بیمه باید در این بخش تا حدودی با دیده تردید به آمار توجه کرد.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان در جلسه کارگروه اشتغال استان در سنندج با قاطعیت اعلام کرد: از سهمیه 50 هزار و 200 نفری اشتغال استان کردستان در سال 90 تاکنون 82 درصد آن معادل 41هزار و 590 شغل در سامانه رصد به ثبت رسیده است.

رامین اسدی عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون 41 هزار و 590 شغل در کردستان ایجاد شده و در سامانه ای که به منظور ثبت این شغل ها در نظر گرفته شده است به ثبت رسیده است و اعلام این آمار به این معنی است که در مدت زمان کمتر از یک سال 41 هزار نفر از افراد بیکار در استان کردستان صاحب موقعیت شغلی شده اند.

وی عنوان کرد: سنندج که سهمیه ای در حدود 15 هزار نفر شغل برای سال جاری دارد توانست 9 هزار شغل ایجاد کند و کمترین آمار را در استان دارد و در بعضی از شهرستان های استان کردستان 100 درصد سهمیه پیش بینی شده عملی شده است.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان در مورد تعداد زنان و مردان شاغل گفت: حدود 10 هزار نفر از اشتغال ایجاد شده معادل 23 درصد مربوط به زنان و مابقی مربوط به مردان است.

اسدی گفت: در بحث ایجاد اشتغال در استان کردستان هر دستگاه اجرایی هر میزان شغلی که ایجاد می کند را به اسم خود در سامانه ای که به این منظور تعبیه شده ثبت می کند.

وی همچنین از راستی آزمایی این تعداد شغل ایجاد شده در سطح استان کردستان خبر داد و گفت: هر فردی که بخواهد از ایجاد این تعداد اشتغال اطلاع یابد می تواند به راحتی با افراد تماس بگیرد و از ایجاد اشتغال وی اطلاع یابد.

این در حالی است که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان همچنین به خبرنگاران استان کردستان نیز پیشنهاد داد در قالب برنامه های خبری راستای آزمایی تعداد اشتغال ایجاد شده در سطح استان را بررسی و صحت و سقم آن را به اطلاع مردم برسانند.

اگرچه بحث راستی آزمایی و نظارت بر ایجاد اشتغال ایجاد شده امری ضروری و لازم است اما ذکر چند نکته در ارتباط با بحث اشتغال ایجاد شده از ابتدای سال جاری تاکنون در استان کردستان نیز ضروری است که انتظار می رود مسئولان نسبت به شفاف کردن افکار عمومی در راستای این موضوع توجه و اهمیت بیشتری داشته باشند.

یکی از فاکتورها در تعریف شغل، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن فرد شاغل است که به صراحت در قانون کار جمهوری اسلامی به آن اشاره شده است و به همین دلیل نیز به نظر می رسد که باید نسبت به وضعیت بیمه افراد در قدم اول توجه ویژه ای صورت گیرد.

اگر 41 هزار و 590 شغل در استان کردستان در سال جاری ایجاد شده باشد باید به تبع به این میزان نیز بیمه شده اجباری در سازمان تامین اجتماعی استان به ثبت رسیده باشد که البته با احتساب خانواده های این افراد نیز آمار تا چندین برابر نیز افزایش می یابد.

نکته جالب اینکه سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از متولیان امور بیمه ای اقشار کارگر در جلسه کارگروه اشتغال استان کردستان عضو نیست و هیچگاه مسئولی از این سازمان در این جلسه حضور پیدا نکرده است تا نسبت به وضعیت اشتغال ایجاد شده در حوزه های مختلف نسبت به آمار اعلام شده اظهار نظر کند.

دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان که اصرار زیادی بر راستی آزمایی تعداد اشتغال ایجاد شده دارد کافی است استعلامی از سازمان تامین اجتماعی کند یا مسئولی از این سازمان را به جلسات کارگروه دعوت کند تا دیگر نیازی به این راستی آزمایی نباشد.

اگر تعداد بیمه شده های اجباری و نه اختیاری، در استان کردستان از اول امسال تاکنون به میزان 41 هزار و 590 نفر افزایش یافته باشد این همان راستی آزمایی است و نشان از درستی آمارها می دهد اما در غیر این صورت باید به تعداد اشتغال ایجاد شده در سال جاری در این استان شک کرد.

هر چند که تاکنون در چندین نوبت این مسئله با مسئولان مرتبط با حوزه اشتغال استان کردستان مطرح شد ولی تاکنون جواب قانع کننده ای از سوی آنها ارائه نشده است ولی انتظار می رود که این گزارش زمینه را برای شفاف سازی آمار و اطلاعات اعلام شده از سوی مسئولان مربوطه فراهم کند.

در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است که ایجاد این میزان اشتغال در طول یک سال در استان کردستان می تواند باعث کاهش چشمگیر آمار بیکاری در این استان شود که می توان این نتایج را در جریان برگزاری طرح عمومی نفوس و مسکن و همچنین آمار بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نیز مشاهده کرد ولی قبل از اعلام رسمی آمار این دو بخش متولیان حوزه اشتغال استان می توانند با مقایسه بسیار ساده آمار بیمه شدگان اجباری در کردستان به این تردید پاسخ دهند.

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گزارش؛ فرزاد نویدی