مصرف فرآورده های نفتی در کردستان 13 درصد کاهش یافت

فریدون یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به همراهی خوب مردم با دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به کاهش 13 درصدی مصرف فرآورده های نفتی با گذشت یک سال پس از اجرای این قانون در استان کردستان خبر داد و گفت: انتظار می رود که این روند کاهش مصرف در استان همچنان ادامه داشته باشد.

وی گفت: در مدت یک سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 250 میلیون لیتر بنزین در استان کردستان مصرف شده است که این میزان مصرف به نسبت مدت مشابه سال قبل از اجرای این قانون بیش از 10 درصد کاهش داشته است.

یاسمی در ادامه به مصرف 247 میلیون لیتری نفت سفید در استان در این مدت و کاهش مصرف 19 درصدی این فرآورده نسبت به دوره زمانی مشابه سال قبل از اجرای طرح اشاره کرد و افزود: از ابتدای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در مقایسه با سال قبل از اجرای قانون مصرف نفت گاز با 462 میلیون لیتر 10 کاهش داشته است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کردستان یادآور شد: مصرف نفت کوره با 20 میلیون لیتر 46 کاهش و گاز مایع با 496 هزار تن 16 درصد کاهش داشته است.

وی در پایان همچنین به افزایش چهار درصدی مصرف CNG در استان کردستان اشاره و گفت: افزایش تعداد جایگاه های عرضه سوخت گاز از 19 باب به 41 باب، تغییر الگوی مصرف سوخت خودروها به سمت گاز طبیعی و افزایش خودروهای دوگانه سوز از دلایل این میزان افزایش است.

یاسمی در پایان عنوان کرد: خوشبختانه بعد از اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها از میزان مصرف فراورده های نفتی کاسته شده است و انتظار می رود که مردم نیز با رعایت الگوی مصرف در راستای ادامه این روند کاهشی مشارکت و همکاری لازم را داشته باشند.