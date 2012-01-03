علی نظری جویباری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت جاسم کرار با باشگاه استقلال و نحوه جدایی وی از این تیم گفت: در آخرین جلسهای که با جاسم کرار داشتیم به این نتیجه رسیدیم که به صورت توافقی قرارداد وی را فسخ کنیم اما این فسخ کردن شرایطی دارد.
وی در همین خصوص افزود: کرار از دو باشگاه مس کرمان و فولادخوزستان پیشنهادات خوبی دارد اما دیگر نمیخواهد در ایران فوتبال بازی کند و تمایل دارد به عراق بازگشته و برای تیم شهرش نجف به میدان برود. البته تیم نجف پولی ندارد که به ما بدهد تا رضایتنامه کرار را برای این تیم صادر کنیم، بنابراین توافق کردیم که این بازیکن عراقی مبلغی را به باشگاه استقلال بدهد تا رضایتنامه و ITC وی را صادر کنیم.
قائم مقام باشگاه استقلال با اعلام اینکه مبلغ موردنظر برای صدور رضایتنامه جاسم کرار صورتجلسه شده است، اظهار داشت: به کرار تا پنجشنبه فرصت دادهایم تا مبلغ توافق شده را به باشگاه استقلال بازگرداند، در غیر این صورت قرارداد وی را فسخ نکرده و به او رضایتنامه نمیدهیم.
"برای حفظ جاسم کرار مشکلات وی با بازیکنان را برطرف کردیم"، جویباری با تاکید بر این موضوع تصریح کرد: کرار در ابتدا اعلام کرد که میخواهد به تیم استقلال بازگردد اما پس از برگزاری دو یا سه جلسه زمانی پی برد ما برای حفظ او جدی هستیم، تصمیم اصلی خود را برای جدایی از استقلال اعلام کرد.
وی افزود: در واقع کرار انتظار داشت ما بگوییم دیگر به وی نیاز نداریم و به نوعی اخراجش کنیم. کرار انتظار داشت با پرداخت مبلغی از قراردادش که معادل نیم فصل است با او تسویه حساب کنیم و این بازیکن مبلغ قرارداد نیم فصل دوم خود را ببخشد.
نظری جویباری درباره اعلام اینکه "جاسم کرار" در جریان بازیهای نیم فصل حداکثر هشت بار برای استقلال به میدان رفته است، تاکید کرد: البته ما نیز به این نتیجه رسیدیم که نگه داشتن بازیکنی که عصبی بوده و آرامش نداشته و مدام تصمیماتش را عوض میکند به صلاح تیم استقلال نیستیم.
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