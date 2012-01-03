بودجه 1366 میلیاردی برای شهرداری تبریز/ حاشیه نشینی ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه سال 91 بودجه شهرداری تبریز با 22 درصد افزایش نسبت به بودجه سال 90، یک هزار و 366میلیارد تومان پیش بینی شده که در صورت احتساب اوراق مشارکت از رشدی 11 درصدی نسبت به بودجه امسال برخوردار است.

بر اساس اعلام مسئولان شهرداری تبریز، 76 درصد از بودجه تدوینی سال آینده شهرداری تبریز عمرانی و 24 درصد جاری است که 70 درصد آن متعلق به شهرداری مرکز و 30 درصد نیز مربوط به سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری است.

در حالی شهرداری تبریز نسبت به نهایی کردن و تقدیم این لایحه در زمانی پیش از موعد قانونی اقدام کرده که اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز هم اکنون مشغول بررسی تعرفه عوارض محلی هستند.

پایان دی، اتمام بررسی بودجه 91 شهرداری تبریز

رئیس شورای اسلامی تبریز با اعلام این خبر که هم اکنون اعضای شورای شهر تعرفه عوارض محلی را به عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداری برسی می کنند، ابراز امیدواری کرد، بررسی بودجه 91 شهرداری تبریز تا پایان دی به اتمام برسد.

شهرام دبیری در ارزیابی از ویژگی های این لایحه به خبرنگار مهر گفت: در بودجه 91 شهرداری تبریز، توجه خوبی به بحث حاشه نشینی شده، بطوریکه برای این موضوع بودجه خاصی اختصاص یافته است تا محل فعلی استقرار حاشیه نشینان، ساماندهی و به مکان دیگری انتقال یابد.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: در این لایحه توسعه فضای سبز، فروش اوراق مشارکت و نوسازی شریان های مواصلاتی درون شهری از جمله اتوبان پاسداران نیز مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته دبیری، اولویت دادن به اتمام پروژه های نیمه تمام، مسیرگشایی و نیز تصفیه حساب شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی از مهم ترین محورهای بودجه 91 شهرداری است.

وی اضافه کرد: آن دسته از پروژه های سرمایه گذاری مانند بزرگترین پروژه رفاهی، تفریحی و خدماتی شمال غرب کشور در باغلارباغی تبریز که موانع قانونی شان مرتفع شده و در سال 91 عملیاتی خواهند شد نیز در لایحه بودجه شهرداری دیده شده است.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: لایحه تنظیمی با سیاست های کلی نظام، سند چشم انداز 20 ساله، برنامه پنجم توسعه، سیاست های شهرداری تبریز و مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر تبریز متناسب است و بر اساس آنها تنظیم شده است.

جزئیات لایحه بودجه 91 شهرداری تبریز

شهردار تبریز هم در تشریح بودجه تنظیمی این کلانشهر در سال91 اظهار داشت: این بودجه به همت همکاران مجموعه شهرداری تبریز و اعضای شورای شهر 33 روز پیش از پایان زمان قانونی برای تحویل آن تقدیم شورا می‌شود و تاکنون هیچ شهرداری در ایران بودجه خود را تهیه و در اختیار شورا برای تصویب نگذاشته است.

علیرضا نوین گفت: برای تهیه این بودجه سه هزار نفر ساعت تلاش کرده‌اند تا با طرح‌ریزی بودجه‌ای مناسب نیازهای شهری و شهروندان پاسخ داده شود.

وی افزود: بودجه شهرداری تبریز در سال آینده یک هزار و 366 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که محورهای کلیدی آن تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، افزایش رضایت‌مندی مردم با فعالیت‌های محله محور، سوق دادن منابع مالی محلات برخوردار به محلات کم برخوردار، ادامه مسیر گشایی‌ها، افزایش سرانه فضای سبز شهر تبریز، توانمندسازی پرسنل کارشناسی شهرداری‌ها، کنترل مصرف و استفاده بهینه از منابع انرژی با رویکرد استفاده از انرژی‌های نو است.

نوین در مقایسه بودجه 91 با بودجه سال ‌جاری نیز گفت: بودجه سال آینده بدون احتساب اوراق مشارکت 22 درصد و با احتساب اوراق مشارکت 11 درصد افزایش دارد که 76 درصد آن صرف امور عمرانی و 24درصد صرف امور جاری می‌شود.

شهردار تبریز همچنین با اشاره به جزئیات بودجه 91 گفت: از مجموع بودجه تدوین شده برای سال آینده 76 درصد عمرانی و 24 درصد جاری است و این در حالی است که از مجموع کل بودجه مذکور 70 درصد بودجه متعلق به شهرداری‌ مرکز و مناطق و 30 درصد نیز مربوط به سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری است.

وی اضافه کرد: در این بودجه مناطق و شهرداری مرکز 70 درصد بودجه و سازمان‌ها 30 درصد بودجه را مصرف می‌کنند.

نوین در خصوص شاخص‌های بودجه 91 تبریز هم گفت: بحث ممیزی املاک به‌عنوان درآمد پایدار که از امسال آغاز شده سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، همچنین دیتا سنتر(data center) شهرداری تبریز که به‌عنوان محلی برای در اختیار داشتن تمام اطلاعات شهری طراحی شده و از موفقیت‌های بزرگ شهرداری در دانش محوری عمل کردن است برای برنامه‌ریزی‌های آینده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: بانک اطلاعات املاک اکنون تکمیل شده و از سال آینده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و یک درصد بودجه برای انجام کارهای پژوهشی و توانمندسازی شهرداری به قوت خود باقی است.

شهردار تبریز همچنین به مهم‌ترین پروژه‌های پیش‌بینی شده برای سال 91 نیز اشاره کرد و گفت: اجرای فاز دوم شهروند الکترونیک با ظرفیت 200هزار نفر، افتتاح فاز اصلی هتل لاله، افتتاح پروژه عتیق، پروژه پاساژ ولیعصر(عج) و کارخانه کمپوست از جمله این مواردند.

نوین، تکمیل کمربند میانی تبریز، ایجاد 20پل عابر پیاده، توسعه پارکینگ‌ها در منطقه آبرسان، 17 شهریور و 29 بهمن با ظرفیت 600 دستگاه خودرو، کاشت 500 هزار اصله نهال را از دیگر برنامه‌های محوری بودجه 91 تبریز برشمرد.

توان بالای شهرداری تبریز در بودجه ریزی

"تقدیم پیش از موعد لایحه بودجه سال آینده شهرداری تبریز به شورای اسلامی شهر نشان‌دهنده توان بودجه‌ریزی این مجموعه است" اینها را فرماندار تبریز گفت و افزود: تحقق قابل قبول و موفق بودجه سال 90 و در کنار آن تدوین و تقدیم لایحه بودجه سال 91 با بیش از یک ماه زودتر از موعد مقرر قانونی نشان می‌دهد که شهرداری تبریز توان بودجه‌ریزی خود را ارتقا داده و این امر مایه خوشحالی و اتفاقی قابل توجه است.

محمود چمنی از آمادگی فرمانداری برای بررسی سریع و به موقع این لایحه پس از بررسی و تصویب شورای اسلامی شهر خبر داد و افزود: خوشبختانه تعامل و همکاری مناسبی میان شورای اسلامی شهر، فرمانداری و شهرداری تبریز در حوزه مدیریت شهری برقرار شده و تمام تلاش ما در مجموعه فرمانداری تصویب و تائید مصوبات و لوایح ارسالی شورای اسلامی شهر جهت جلوگیری از بروز و وقوع وقفه در روند خدمات‌رسانی مدیریت شهری به مردم است.

وی با اعلام اینکه به محض ارسال لایحه بودجه مصوب از سوی شورای شهر، فرمانداری کار بررسی و تصویب آن را در اولویت کاری خود قرار خواهد داد، ابراز امیدواری کرد، در سایه تداوم این همکاری‌ها شهر تبریز به آن سطح از توسعه و پیشرفت که استحقاق آن را دارد برسد.

چابک سازی شهرداری با درآمد های پایدار

مدیرکل مور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی هم گفت: درآمدهای پایدار متضمن چابک شدن مجموعه شهرداری و سازمان ها و شرکت های تابعه است.

محمد موحدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:داشتن رویکرد پایدارسازی درآمدها از چهار منبع سرمایه گذاری، تعرفه عوارض محلی، قانون مالیات بر ارزش افزوده و مدیریت هزینه می تواند به چابک شدن بدنه شهرداری کمک کند.

وی با اشاره به دستورالعمل تعرفه عوارض محلی در بهای خدمات سال91، افزود: مطابق این دستورالعمل عدم افزایش عوارض پایه و موردنیاز عموم شهروندان مثل زیربنای مسکونی به منظور حمایت از شهروندان، شفاف نمودن فرمول ها و ردیف های مربوطه به عوارض مانند عوارض پروانه ساختمانی و استفاده از فرمول بجای سلیقه مورد تاکید است.

وی همچنین با اشاره به درآمد شهرداری ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: اعتبار واریزی به شهرداری های استان از این محل تا کنون 18.4 میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی در خصوص مدیریت هزینه نیز گفت: مدیریت منابع انسانی، مدیریت هزینه های خدمات شهری و اصلاح روش های مالی از جمله راه های تحقق شایسته مدیریت هزینه است.

وی سیاست های وزارت کشور در بودجه 91شهرداری ها را تشریح و اضافه کرد:انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه ای، توسعه نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری، ارتقای جایگاه آموزش، پژوهش، فناوری اطلاعات و سرمایه انسانی و افزایش بهره وری و کارآیی از طریق بهبود منابع انسانی و آموزش های مهارتی کارکنان از مهم ترین این سیاست هاست.

به گفته وی اولویت دادن به اجرای طرح های مدیریت جامع پسماند، اولویت دادن و پیش بینی اعتبار لازم برای اتمام پروژه های نیمه تمام که در سال 91 به بهر برداری می رسد، اولویت دادن به تعمیر و تکمیل فضاهای موجود بجای ایجاد فضای جدید، نقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی به همراه کاهش تصدی گری غیرضرور و واگذاری امور به بخش غیردولتی از مهمترین رهنمودهای بودجه سالانه کشور برای تدوین بودجه شهرداری هاست.