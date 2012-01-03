نگرانی اوباما از عواقب تحریم جدید ایران/ اقتصاد آمریکا در خطر است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "هامبورگرابند بلات" در گزارشی نوشت: در سال جدید انتظار به وجود آمدن تنش های بیشتری در مناقشات اتمی بین ایران و آمریکا می رود، چرا که رئیس جمهوری آمریکا تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد.

این روزنامه آلمانی در ادامه این مطلب نوشت: این در حالی است که درآستانه سال جدید میلادی ایران اعلام کرد برای اولین بار دانشمندان هسته ای این کشور موفق شده اند اولین میله سوخت حاوی اورانیوم طبیعی را در داخل کشور تولید کنند. از طرفی غرب در برابر تقاضای ایران مبنی بر در پیش گرفتن مذاکرات اتمی واکنشی محتاطانه نشان داده و وزیر امور خارجه آلمان از تهران درخواست کرده که به جای حرف وارد عمل شود.

نویسنده در ادامه به قطعنامه جدید تصویب شده علیه بانک مرکزی ایران توسط آمریکا اشاره کرده و نوشت: این قطعنامه شامل همه شرکت ها و بانک های خارجی می شود که با بانک مرکزی ایران تجارت انجام می دهند. هدف این است که ایران را تحت فشار قرار دهند. اوباما خود شخصا مخالف چنین اقدامی است چرا که وی از گران شدن قیمت نفت و عواقب وخیمی که این امر برای اقتصاد آمریکا به همراه می آورد نگران و هراسان است. ممکن است وی از این تحریم صرف نظر کند در صورتی که از دید شخصی خود علایق امنیتی آمریکا را در معرض خطر ببیند.

نویسنده در ادامه این مطلب نوشت: اتاق بازرگانی ایران نیز به این اقدام اوباما و تصویب تحریم جدید تهران انتقاد وارد کرده و از کشورهای اروپایی درخواست کرده که راه آمریکا را دنبال نکنند. چنین اقداماتی به همه طرفها آسیب وارد می کند.

نویسنده در ادامه به رزمایش موفقیت آمیز ولایت 90 ایران اشاره کرده و نوشت: موشک ها و راکت های ایرانی می تواند تاسیسات نظامی آمریکا در منطقه را در معرض خطر قرار دهد.