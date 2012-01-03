قلعه ساسانی در تصرف معماری چینی/ تردد ماشینهای سنگین ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین و زیباترین آثار تاریخی شهر کرمان بدون شک دو قلعه تاریخی قلعه دختر و قلعه اردشیر هستند که هر یک هزاران سال است که بلندای شهر کرمان خودنمایی می کنند که از نخستین سکونتگاههای بشری در ایران بوده اند.

این قلعه ها که در طول تاریخ به خوبی مردم کرمان "گواشیر" را از گزند دشمنان دور نگه داشته اند همچنان استوار بر روی دو تپه در مرکز شهر کرمان قرار دارند اما عدم مرمت و بازسازی این قلعه ها و ضعف در اجرای طرحهای حفاظتی موجب شده است این بناهای تاریخی منحصر به فرد هم اکنون در معرض تخریب قرار گیرند.

نگرانی از آسیب به قلعه اردشیر افزایش یافت/ حریم قلعه ساسانی در تصرف معماری چینی

در این میان قلعه اردشیر به دلیل قرار گرفتن بر تپه ای کم ارتفاع و در دسترس بودن در معرض آسیبهای انسانی نیز قرار دارد و ساخت و سازها در حریم این تپه تاریخی از گذشته وجود داشته و هم اکنون نیز با اجرای طرحهای پارک سازی در اطراف این قلعه تاریخی که به گفته مسئولان میراث فرهنگی با عدم هماهنگی با این اداره انجام می شود نگرانیها را در خصوص رعایت اصول ایمنی و نگهداری از این بنای تاریخی بیشتر کرده است.

از سوی دیگر علیرغم تذکرهای رسانه ای در خصوص لزوم جابجایی دکلهای مخابراتی در فراز تپه تاریخی قلعه دختر همچنان چندین دکل مخابراتی در این قلعه در حال فعالیت هستند و وعده های مسئولان در خصوص حذف این دکلها از حریم این قلعه بی اثر بوده است.

عبور و مرور ماشینهای سنگین از کنار دیواره های قلعه تاریخی

در این میان شدت گرفتن ساخت و سازها در محدوده قلعه اردشیر که در قالب یک طرح تفریحی در اطراف این قلعه تاریخی که گفته می شود آن را اردشیر ساسانی "موسس سلسله ساسانی" با خشت خام بنا کرده است حساسیتها را در خصوص رعایت اصول ساخت و ساز در حریم محوطه های تاریخی بیشتر کرده است.

ادامه فعالیتهای عمرانی و عبور و مرور ماشینهای سنگین در کنار دیوارهای قلعه اردشیر که حالا دیگر به دلیل مرور زمان و عدم استحکام بخشی در معرض تخریب نیز قرار گرفته اند دوستداران میراث فرهنگی را با این سوال مواجه می کند که آیا در اجرای طرح تفریحی قلعه اردشیر به خود این قلعه نیز توجه می شود؟

از سوی دیگر در صورت ساخت و ساز در اطراف محوطه تاریخی این ساخت و سازها باید متناسب با معماری بنا صورت گیرد با این وجود سازهای اطراف این قلعه و حریم این بنای تاریخی هر چند که سعی شده اقتباسی از بناهای تاریخی کرمان باشد اما به دلیل عدم هماهنگی با میراث فرهنگی هم اکنون بیشتر معماری چینی و ژاپنی را در ذهن بیننده تداعی می کند.

اجرای طرحهای ساماندهی عرصه های تاریخی به اصالت بنا خدشه وارد نکند

اجرای طرحهای ساماندهی آثار تاریخی امری پسندیده و قابل تقدیر است اما باید به این نکته بسیار مهم نیز در اجرای این طرحها اشاره شود که در اجرای این طرحهای به اصالت اثر خدشه ای وارد نشود.

آنچه که مسلم است ساماندهی اطراف قلعه اردشیر در بافت تاریخی شهر کرمان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است زیرا ساخت و سازهای صورت گرفته در حاشیه و حتی در چند متری دیوارهای قلعه اردشیر موجب بروز فضایی نا مناسب در اطراف این قلعه شده است به گونه ای که به دلیل عدم اجرای طرحهای محافظتی از یک سو و عدم وجود راه و فضای مناسب در اطراف قلعه شرایط بازدید از این قلعه مهیا نیست و ایجاد فضای تفریحی در پروژه قلعه اردشیر که درحال اجرا است می تواند در کنار ایجاد فضایی مفرح در شهر کرمان موجب رونق قلعه ساسانی شود اما نکته قابل توجه رعایت اصول معماری تاریخی در ساخت و سازهای جدید و همچنین در تخریبهایی است که هم اکنون در اطراف این قلعه درحال انجام است.

رفت و آمد ماشینهای سنگین موجب لرزش شدید دیوارهای قلعه اردشیر می شود که هم اکنون نیز به دلیل بی توجهی های صورت گرفته در حالت عادی نیز بیم فرو ریختن آنها که قدمتی معادل 220 سال قبل از میلاد مسیح دارند می رود.

هیچ هماهنگی با میراث فرهنگی نشده است/ رفت و آمد ماشینهای سنگین باید متوقف شود

معاون میراث فرهنگی کرمان در گفتگویی در این خصوص اعلام کرد که هیچ هماهنگی در زمینه ساخت و سازها و اجرای طرحهای تفریحی در اطراف قلعه اردشیر با میراث فرهنگی نشده است.

محسن موحدی با استقبال از ساماندهی فضاهای تاریخی گفت: ما از ساماندهی صورت گرفته استقبال می کنیم اما باید به این نکته نیز در ساخت و سازها توجه شود که اصالت بنا نباید مورد خدشه وارد شود و از ارگانهایی که در اجرای طرح در حال فعالیت هستند می خواهیم هماهنگیهای لازم با میراث فرهنگی را انجام دهند.

وی در خصوص رفت و آمد ماشینهای سنگین در اطراف این قلعه گفت: رفت و آمد هر گونه خودروی سنگین در محوطه این قلعه غیر قانونی است.

موحدی ادامه داد: بارها از مسئولان شهرداری خواسته ایم طرحهای در دست اقدام خود را به میراث فرهنگی ارائه دهند تا با تعامل زمینه رعایت قوانین میراث فرهنگی را فراهم کنیم اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

نوع معماری صورت گرفته در اطراف قلعه تناسبی با اصالت بنا ندارد

موحدی در خصوص نوع معماری اطراف این قلعه هم افزود: این نوع معماری هیچ تناسبی با معماری اصیل قلعه ندارد هر چند که سعی شده که ساخت و سازها اقتباسی از قلعه های تاریخی کرمان باشد اما در واقع در ذهن بیننده معماری چینی و ژاپنی را تداعی می کند.

وی از مسئولان شهرداری خواست حفاظت از این دو بنا را که هزاران سال بر فراز کرمان بوده اند را بر هر امر دیگری ارجح بدانند و هماهنگی های لازم با میراث فرهنگی را انجام دهند.

معاون میراث فرهنگی در خصوص اجرای طرحهای حفاظتی نیز گفت: در این خصوص فعال هستیم و همچنین کارگاه مرمت قلعه دختر و قلعه اردشیر نیز فعال شده است و بخشهایی از قلعه مرمت شده اما توسعه این اقدامات نیاز به افزایش اعتبارات و تعریف پروژه های جدید دارد.

موحدی افزود: هم اکنون ساماندهی و مناسب سازیهای انجام شده در اطراف قلعه به هیچ وجه متناسب با هویت مجموعه نیست و این یک مشکل بزرگ در اجرای این طرح است.

معاون میراث فرهنگی ادامه داد: آلاچیق های اطراف و برج و باروهای ساخته شده در دید بیننده بیشتر معماری چینی و ژاپنی را تداعی می کند.

وی گفت: این اثر تاریخی در فهرست آثار ملی ثبت شده است و حریم و محوطه قانونی دارد که به تمام دستگاهها نیز ابلاغ شده است.

موحدی ادامه داد: هرگونه فعالیت در حریم و عرصه قلعه باید با مجوز سازمان باشد که در این زمینه ما نیز موافق ساماندهی هستیم اما به شرطی که متناسب با قوانین و اصالت بنا باشد و به قلعه نیز آسیب وارد نکند.

