1100 فقره کنتور خراب در شهرستان اسلام آبادغرب تعویض شد

حسین غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون 369 فقره استاندارد کردن انشعابات، 603 فقره واگذاری اشنعابات جدید و 243 فقره واگذاری انشعابات فاضلاب در این اداره انجام شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسلام آبادغرب تاکید کرد: همچنین در سالجاری تاکنون 1116 فقره کنتور های خراب از سوی این اداره تعویض شده است.

غلامی افزود: برای تعیین کیفیت آب شرب این شهرستان، در این مدت،1991 مورد انجام آزمایشات کلر باقیمانده انجام شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسلام آبادغرب گفت: 210 مورد آزمایشات HBC و 2518 مورد رفع حوادث اصلی و فرعی آب و فاضلاب در شهر اسلام آباد غرب به انجام رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در سالجاری بیش از 15 کیلومتر اصلاح و بازسازی شبکه آب و فاضلاب در این امور به انجام رسیده است، افزود: بیش از 6 کیلومتر آن در ارتباط با اصلاح شبکه توزیع آب و 9 کیلومتر دیگر آن در خصوص اصلاح شبکه فاضلاب بوده است.

مدیر امور آب و فاضلاب اسلام آباد غرب در پایان تصریح کرد: انجام 705 مورد در ارتباط با سیستمPM ،30 مورد انجام فعالیت های EM، دوازده 1400 متر مکعب شستشوی مخازن آب، 122 مورد رفع نواقص برقی ، 1298 مورد مساحی برای انشعابات مخازن جدید از دیگراقدامات انجام گرفته در امور آب و فاضلاب شهر اسلام بوده است.

