روستائیان کردستان 230 هزار نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای دیدند

جمشید عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور جبران کمبود مراکز ثابت در نقاط دوردست و فاقد مرکز که سرمایه گذاری در آن نقاط مقرون به صرفه نیست، فنی و حرفه ای کردستان با تشکیل کاروان های سیار به روستاییان آموزش های فنی و حرفه ای را ارائه می کند.

وی اظهار داشت: با اعزام این کاروان ها و در قالب تیم های سیار در روستاهای تابعه شهرستان های استان کردستان در سال جاری 230 هزار و 804 نفر ساعت آموز ش های فنی و حرفه ای و مهارتی را گذرادند که این رقم در مقایسه با سال گذشته با افزایش خوبی مواجه بوده است.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: این آموزش ها در قالب 39 کارگاه آموزشی طی 92 دوره در 36 روستا در نه ماهه سال جاری ارائه شده است و در ادامه سال نیز این برنامه های آموزشی ادامه دارد.

وی یادآور شد: هر یک از این واحدها از ترکیب یک و یا چند مربی در رشته های متنوع آموزشی با تجهیزات آموزشی در رشته های مختلف و اثربخش به روستاها اعزام و آموزش های مهارتی مورد نیاز را ارائه می کنند.

عزیزی در پایان گفت: آموزش های ارائه شده در روستاهای استان کردستان بیشتر در حوزه صنایع دستی بومی، کشاورزی و دامداری بوده است.