در حال تدوین کتابی در نقد شعر هستم

پژمان الماسینیا شاعر و منتقد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر مشغول آمادهسازی کتاب نقد شعر هستم و نوشتههایی از نقد و بررسی شعرها را برای این کتاب در نظر گرفتهام. مقدمه این کتاب را هلن اولیایینیا از منتقدان ادبی خواهد نوشت و به احتمال قوی این کتاب را برای چاپ به نشر فرهنگ ایلیا، ناشر دو کتاب آخرم خواهم سپرد.
وی افزود: درباره مجموعه شعر جدیدم که ششمین مجموعه شعرم خواهد بود، انتخاب ابتدایی اشعار را انجام دادهام که عمده انتخابها، از شعرهای کوتاهم هستند. برای نام مجموعه هم از بین چند گزینه مورد نظر، هنوز اسمی انتخاب نکردهام. مذاکراتم برای انتشار این مجموعه هنوز قطعی نشده است ولی طبق برنامههایم، سعی دارم آن را در سال آینده به چاپ برسانم.
از پژمان الماسینیا تا به حال مجموعههای «دیگر همبازیات نمیشوم»، «عاشقانههای برف به اسم کوچک»، «روایت ماه از نیمه»، «تقویم عقربهدار ماههای بهار» و «گذرنامه موقت ماهی آزاد» منتشر شده است.
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