تیم تخصصی توان بخشی زندانیان آزاد شده در قزوین تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ابراهیمی دراین باره اظهارداشت: تیم توان بخشی مرکز با هدف کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی زندانیان آزاد شده و خانواده های آنها تشکیل شده است.

وی افزود: فعالیت این تیم در قالب طرحهای مختلف از جمله خدمات تخصصی روان شناسی و مددکاری اجتماعی به متقاضیان ارائه می شود.

ابراهیمی تصریح کرد: ارائه خدمات در این طرح شامل زندانیانی است که دچار شرایط اضطرار واستیصال هستند.

مسؤل خدمات اجتماعی مرکز مراقبت بعد از خروج زندان های قزوین عنوان کرد: این تیم شامل روانپزشک، پزشک، روانشناس، مددکار اجتماعی و کارشناس تربیتی است که پس از شناسایی و مطالعه مشکل، برنامه های لازم تدوین و اجرا می شود.

ابراهیمی یادآورشد: تصمیمات و اقدامات این تیم به شکلی است که مسئولیت پذیری و باز توانی را در مددجویان احیاء می کند.

ابراهیمی اظهارداشت: اکثر مراجعه کنندگان کسانی هستند که به علت ارتکاب به جرم و بزهکاری از مسیر درست زندگی خارج شده و در حال حاضر نیازمند حمایت های خاص برای جبران گذشته خود هستند.

وی به تشریح ارائه خدمات این تیم پرداخت و گفت: حوزه خدمات اجتماعی در بخشهای مددکاری اجتماعی، مشاوره و روان درمانی، اشتغال وحرفه آموزی، فرهنگی و آموزشی و تسهیلات به مددجویان انجام وظیفه می کند.

این مسئول به برگزاری مستمر و منظم این جلسات تأکید کرد و افزود: شناسایی، تشخیص و کمک به موقع درحل مشکلات مددجویان موجب تغییر نگرش در آنها شده و در این صورت زندگی به دور از جرم و خطا در این افراد محقق می شود.

ابراهیمی تصریح کرد: حمایت های روان شناختی، اقتصادی و اجتماعی، مراکز مراقبت بعد از خروج آمار بازگشت مجدد به زندان را در مددجویان تحت پوشش به طور چشمگیری کاهش داده و با گسترش این خدمات فرآیند اصلاح و تربیت کامل

می شود.