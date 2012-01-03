  1. استانها
  2. قزوین
۱۳ دی ۱۳۹۰، ۹:۳۰

تیم تخصصی توان بخشی زندانیان آزاد شده در قزوین تشکیل شد

تیم تخصصی توان بخشی زندانیان آزاد شده در قزوین تشکیل شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مسؤل خدمات اجتماعی مرکزمراقبت بعد از خروج زندانهای قزوین گفت: تیم توان بخشی مرکز مراقبت بعد از خروج با حضور روان شناسان و کارشناسان تربیتی در قزوین تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ابراهیمی دراین باره اظهارداشت: تیم توان بخشی مرکز با هدف کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی زندانیان آزاد شده و خانواده های آنها تشکیل شده است.
 
وی افزود: فعالیت این تیم در قالب طرحهای مختلف از جمله خدمات تخصصی روان شناسی و مددکاری اجتماعی به متقاضیان ارائه می شود.
 
ابراهیمی تصریح کرد: ارائه خدمات در این طرح شامل زندانیانی است که دچار شرایط اضطرار واستیصال هستند.
 
مسؤل خدمات اجتماعی مرکز مراقبت بعد از خروج زندان های قزوین عنوان کرد: این تیم شامل روانپزشک، پزشک، روانشناس، مددکار اجتماعی و کارشناس تربیتی است که پس از شناسایی و مطالعه مشکل، برنامه های لازم تدوین و اجرا می شود.
 
ابراهیمی یادآورشد: تصمیمات و اقدامات این تیم به شکلی است که مسئولیت پذیری و باز توانی را در مددجویان احیاء می کند.
 
ابراهیمی اظهارداشت: اکثر مراجعه کنندگان کسانی هستند که به علت ارتکاب به جرم و بزهکاری از مسیر درست زندگی خارج شده و در حال حاضر نیازمند حمایت های خاص برای جبران گذشته خود هستند.
 
وی به تشریح ارائه خدمات این تیم پرداخت و گفت: حوزه خدمات اجتماعی در بخشهای مددکاری اجتماعی، مشاوره و روان درمانی، اشتغال وحرفه آموزی، فرهنگی و آموزشی و تسهیلات به مددجویان انجام وظیفه می کند.
 
این مسئول به برگزاری مستمر و منظم این جلسات تأکید کرد و افزود: شناسایی، تشخیص و کمک به موقع درحل مشکلات مددجویان موجب تغییر نگرش در آنها شده و در این صورت زندگی به دور از جرم و خطا در این افراد محقق می شود.
 
ابراهیمی تصریح کرد: حمایت های روان شناختی، اقتصادی و اجتماعی، مراکز مراقبت بعد از خروج آمار بازگشت مجدد به زندان را در مددجویان تحت پوشش به طور چشمگیری کاهش داده و با گسترش این خدمات فرآیند اصلاح و تربیت کامل
می شود. 
کد مطلب 1499856

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها