خطیبی استعفایش را پس گرفت/ قصد اعتراض داشتم!

رسول خطیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ماشین سازی در نیم فصل اول لیگ یک، نتایج خوبی گرفته است گفت: عملکرد خوب تمام عوامل تیم و حمایت های بی شائبه برادران دبیری در طول نیم فصل گذشته، توانایی مضاعفی به ما داد اما مجبور شدم به دلیل برخی مشکلات، از تیم محبوبم ماشین سازی دور باشم.

وی اظهار داشت: علت اصلی استعفایم از سرمربیگری تیم ماشین سازی تبریز اعتراض به عدم حمایت برخی مسئولان از تیم ماشین سازی و برادران دبیری بود.

سرمربی سبزپوشان تبریزی در پاسخ به دلیل بازگشت خود افزود: چگونه می توانستم به هواداری که به من زنگ می زند و پشت تلفن 20 دقیقه گریه کند، نه بگویم؟

وی تصریح کرد: هواداران مطمئن باشند با انگیزه ای بیشتر از پیش به فکر کسب قهرمانی لیگ هستیم.

خطیبی از پیوستنش به اردوی ماشین سازان در آنتالیای ترکیه خبرداد و یادآور شد: حضور هواداران در آخرین بازی تیم ماشین سازی تبریز قبل از آغاز نیم فصل ما را مصمم کرد که برای شادی دل آنان با همه توان در میادین حاضر شده و در پایان فصل با کسب مقام قهرمانی و صعود به لیگ برتر محبت های این عزیزان را جبران کنیم.

ماشین سازی تبریز در پایان نیم فصل اول لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور در گروه ب توانست با کسب 24 امتیاز و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم جدول رده بندی قرار گیرد.

این تیم هم اکنون در اردوی آمادگی نیم فصل در آنتالیای ترکیه قرار دارد.