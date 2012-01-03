اغراق مطبوعات آمریکا درباره ایران/ واشنگتن فقط شعار آزادی می دهد

"ساندرا شولبرگ" در رابطه با وضعیت افراد بازداشت شده در زندان ابوغریب و گوانتانامو گفت: هر کشوری نظر خود را در رابطه با نقض حقوق بشر و وضعیت زندانیان دارد اما متاسفانه آمریکا به اظهارات خود درباره احترام به حقوق مدنی افراد پایبند نیست و تنها شعار آزادی را سر می دهد.

وی افزود: افرادی که به رعایت حقوق بشر درآمریکا توجه می کنند باید با فشار بر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطمئن شوند فردی روی کار می آید که تمام استانداردها را رعایت کرده و از این پس تحقق دموکراسی تنها یک شعار نخواهد بود.

در آمریکا شکاف طبقاتی زیادی میان فقرا و اغنیا وجود دارد و به نظر من مشکلات اقتصادی دلیل اصلی آمدن مردم به خیابانها است؛ هزینه تحصیل و مراکز بهداشت و درمان بسیار بالا بوده و آمار بیکاری هر روز در حال افزایش است.

استاد دانشگاه کلمبیا با اشاره به دوگانگی آمریکا در بحث حقوق بشر گفت: ایالات متحد در بحث حقوق بشر متمایز از دیگر کشورها عمل نمی کند، آمریکا کشوری پیچیده است زیرا مقامات نظرات مختلفی را دارند و اگرچه قوانین دموکراتیک بسیاری در زمینه احترام به حقوق بشر وجود دارد اما هیچ کدام از این قوانین اجرایی نمی شود.

وی درادامه افزود:البته معتقدم که به مروز زمان درآینده شاهد آن خواهیم بود که عدالت اجتماعی و رعایت حقوق بشر و دموکراسی در تمام کشورهای دنیا محقق شود.

استاد دانشگاه کلمبیا گفت: روزنامه های آمریکایی همواره از تنش میان واشنگتن و تهران سخن می گویند و متاسفانه مدعی نقض حقوق بشر در ایران هستند اما زمانی که به تهران سفر می کنید متوجه می شوید که این مطالب دروغین بوده و صحت ندارد.

وی تاکید کرد: مطبوعات آمریکا به خصوص رسانه های دولتی درباره تحولات در ایران اغراق می کنند اما بسیار خوشحالم که به خواست خدا برای شرکت درکنفرانس بین المللی حقوق بشردوستانه درحمایت ازغیرنظامیان به تهران سفرکردم و این فرصت را پیدا کردم تا با شمار زیادی از افرادی که خواهان رعایت حقوق بشر هستند، گفتگو کنم.

ساندرا شولبرگ در بخش دیگری از گفتگو با خبرگزاری مهر در رابطه با اعتراضات به نظام سرمایه داری در آمریکا و اروپا گفت: دامنه تظاهرات جنبش تسخیر وال استریت که از بهار عربی الهام گرفته، به اکثر شهرهای آمریکا رسیده است.

وی تاکید کرد: در آمریکا شکاف طبقاتی زیادی میان فقرا و اغنیا وجود دارد و به نظر من مشکلات اقتصادی دلیل اصلی آمدن مردم به خیابانها است؛ هزینه تحصیل و مراکز بهداشت و درمان بسیار بالا بوده و آمار بیکاری هر روز در حال افزایش است.

جنبش تسخیر وال استریت 17 سپتامبر هنگامی آغاز شد که گروهی از مردم در مرکز تجاری نیویورک در اعتراض به نابرابری های گسترده و فساد در سطوح بالا، تجمع کردند. با وجود مانع تراشی های پلیس و دستگیری‌های گسترده، جنبش "تصرف" اکنون به دیگر شهرهای بزرگ آمریکا نیز رسیده است.

این جنبش همچنین الهام بخش تظاهرات و اعتراضات مشابه در کشورهای مختلف جهان از جمله استرالیا، انگلیس، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و پرتغال بوده است.

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مصاحبه: معصومه زارع