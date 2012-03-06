تکمیل تریلوژی ناکامی برابر ایران/ از شوک نفتی تا زلزله انتخاباتی

قدرتهای غربی که از ابتدای سال جدید میلادی تلاش داشتند طرحهای خصمانه خود علیه ایران را وارد فاز اجرایی و جدی تری کنند طی ماههای اخیر با شکستهایی مواجه شده اند که به نظر می رسد آنها را از پیگیری این طرحها ناامید کرده است.



الف) تحریم نفتی مدت دار اروپا و شوکهای مداوم ایران



کشورهای اروپایی چندی بیش به تبعیت از تحریمهای آمریکا علیه کشورمان دست به اقدامی زدند که با واکنش هوشمندانه تهران مواجه شد. اتحادیه اروپا در تصمیمی اعلام کرد که خرید نفت از ایران را تا ٦ ماه دیگر متوقف خواهد کرد. این اقدام که با استقبال مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه شد در ابتدا شاید تحرکی موثر جهت تنبیه ایران شمرده می شد اما با اقدام پیش دستانه مقامات کشورمان در زمینه قطع صادرات نفتی به ٦ کشور اروپایی بیش از اعمال تحریک از سوی آنها جبهه ضدایرانی را غافلگیر کرد.

اروپاییها که در نظر داشتند در مدت ٦ ماه منابع جایگزین برای نفت ایران بیابند حالا در عمل انجام شده قرار گرفته بودند. افزایش قریب به ٢٠ دلاری قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش قیمت بنزین در کشورهای اروپایی از عواقب این اقدام به اصطلاح تنبیهی غرب بود که ناکامی دیگری جبهه ضدایرانی را رقم زد.



ب) تداوم موفقیت های هسته ای در سایه ناکامی ایران هراسی



دو هفته بیش آژانس بین المللی انرژی هسته ای تحت فشار آمریکا گزارشی را منتشر کرد که بار دیگر با تکرار ادعاهای واهی علیه ایران همراه بود. این درحالی بود که چندی قبل از صدور این کزارش دستاوردها و موفقیتهای جدید ایران در زمینه تولید سوخت هسته ای به نمایش جهانی درآمده بود تا بار دیگر تلاشهای ایران درزمینه توسعه صلح آمیز انرژی هسته ای به اثبات برسد.

در واقع رونمایی از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای ایران مسئله ای است که حتی به اذعان تحلیلگران غربی تلاش ها و سیاست ایران هراسی درباره موضوع هسته ای ایران را به شکست می کشاند.



ج) زلزله انتخاباتی و تقویت مواضع ایران



جبهه ضد ایرانی که در دو مورد فوق ناکامی سختی را تجربه کرده بود از چند ماه پیش تلاش کرد با ابزارهای مختلف جنگ روانی حضور مردم ایران در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی کمرنگ جلوه دهد. جبهه غربی در این راستا تلاش کرد با پمپاژ رسانه ای مردم ایران برای حضور در انتخابات دلسرد کند تا از این لحاظ مشروعیت نظام را زیر سوال ببرد.

نکته مهم این است که انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از آن چیزی که در غرب به آن بها داده می شود و از ارکان دموکراسی خوانده می شود از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی رکن اصلی نظام محسوب می شود. در این راستا ملت ایران بدون توجه به تلاش رسانه ای جبهه ضدایرانی در روز 12 اسفند روزی به یادماندنی را رقم زدند و با حضور پرشور پای صندوقهای اخذ رای حتی رکوردهای انتخابات گذشته را نیز جابجا کردند تا غربیها در این عرصه نیز کاملا ناکام بمانند.





از سوی دیگر، تحلیلگران غربی به این مسئله نیز اذعان داشتند که حضور مردم ایران در انتخابات بیانگر همراهی آنان با مواضع رهبران ایران است و هر موضعی که در این زمینه اتخاذ می شود امضای 70 میلیون ایرانی را به همراه دارد. همچنین مشارکت گسترده مردم در انتخابات مواضع نظام در زمینه پیگیری اهداف راهبردی را تقویت کرد.



در واقع به طور کلی می توان گفت تلاشهای ضدایرانی طی ماههای اخیر با وجود چند برابر شدن آن با سیاستهای هوشمندانه نظام و حضور پرشور ملت ایران همگی به شکست منجر شده است تا منتظر بمانیم و احتمالا در روزهای آتی شاهد تاکتیکی جدید از سوی آنها علیه ایران باشیم.

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* محمدعلی تخت رونده