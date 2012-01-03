حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی درایتی مدیر اجرایی بانک اطلاعات نسخه‌های خطی جهان اسلام در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: من و همکارانم در موسسه پژوهشی الجواد(ع) در تلاش هستیم تا بانک اطلاعاتی نسخه‌های خطی را که طی دو سال گذشته بر ایجاد آن متمرکز بوده‌ایم، به صورت رسمی در دهه فجر سال جاری افتتاح کنیم.

وی ادامه داد: بانک اطلاعاتی نسخه‌های خطی در فاز نخست، 410 هزار نسخه خطی داخلی و خارجی را درخود جای داده و یکی از کارآمدترین، جامع‌ترین و فنی‌ترین ‌بانک اطلاعات علمی در این حوزه در جهان است که مشابه و نظیر ندارد.

رئیس مرکز پژوهشی الجواد(ع) با بیان این مطلب که بر روی این پروژه هم به جهت علمی و هم از نظر فنی کارهای بسیار گسترده‌ای انجام شده است، تصریح کرد: این بانک علاوه بر پشتیبانی علمی متن‌پژوهان، زمینه‌ای برای تحقیقات گسترده‌تر در زمینه نسخه‌های خطی را فراهم می‌کند.

وی با بیان این مطلب که این بانک امکان گزارش‌گیری از بیش از 50 مورد اطلاعات پراکنده نسخه‌های خطی را فراهم می‌کند، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که این بانک دهه فجر امسال همزمان با برگزاری مراسم کتاب سال جمهوری اسلامی به صورت رسمی در فضای اینترنت قرار گیرد، البته شروع کار با 400 هزار رکورد خواهد بود، ولی در ادامه کار تلاش خواهیم کرد که این رقم را افزایش داده و در کنار افزودن رکوردهای جدید، رکوردهای موجود را نیز با تازه‌ترین اطلاعات ویرایش کنیم.

درایتی با اشاره به محتوای رکوردهای موجود در این بانک اطلاعاتی تصریح کرد: این بانک هرگونه اطلاعات کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی را به مخاطب ارائه می‌دهد؛ اطلاعاتی که به صورت فنی، مستند و استاندارد شده که هم می‌تواند از ریزش اطلاعات و هم از اختلاط اطلاعات جلوگیری کند.

وی ادامه داد: همه نسخه‌های خطی اعم از فارسی، عربی؛ انگلیسی و... از طریق این بانک قابل دسترسی است، البته در حال حاضر نسبت به نسخه‌های خطی داخل ایران روزآمد است.

درایتی با بیان این مطلب که این بانک اطلاعاتی در آدرس WWW.MsSDB.COM در دسترس خواهد بود، گفت: هم‌اکنون این پایگاه به صورت آزمایشی و برای دریافت بازخورد و آشنایی با نقایص در دسترس قرار گرفته است، اما حضور رسمی آن در دهه فجر خواهد بود.

وی در پایان گفت: این پایگاه در اینترنت می‌تواند معرف فرهنگ ایران و فرهنگ‌های کشورهای جهان اسلام به جهانیان باشد و به تبادل جدی‌تر اطلاعات فرهنگی میان کشورهای منطقه منجر شود.