به گزارش خبرنگار مهر، سنگین وزن سابق تیم ملی جودو که در یک برهه هدایت تیم ملی را در اختیار داشت، قرار است بزودی راهی هلند شود.

محمود میران که هفته گذشته با شکل و شمایلی جدید به سالن مسابقات لیگ برتر آمده بود، در این خصوص به مهر گفت: یک تیم هلندی برای حضور در ترکیب این تیم جهت شرکت در لیگ اروپا به من پیشنهاد داده است که هنوز به آن پاسخی نداده‌ام. این امکان وجود دارد که با افزایش سطح تمرینات بزودی دوباره به هلند بروم.

وی که در زمانی در لیگ هلند به عنوان یک ستاره درخشید و حتی "وندرگیست"، ستاره سنگین وزن هلندی‌ها را "ایپون" کرده بود از تیم آینده خود در این کشور نامی به زبان نیاورد و افزود: قبل از هر چیز باید تمرینات خود را افزایش داده و به آمادگی لازم دست پیدا کنم. در آن صورت به حضور در لیگ هلند فکر خواهم کرد.

میران در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر افزود: می‌خواهم در مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشته باشم. اگر به هلند نروم، در یک تیم داخلی روی تاتامی لیگ می‌روم و به تدریج برای حضور در این مسابقات آماده خواهم شد.

سرمربی سابق تیم ملی جودو در مورد حادثه‌ای که هفته گذشته برای او رخ داده بود، اظهار داشت: وقتی برای خرید وارد مغازه‌ای شدم بدون علت فردی به من ناسزا گفت و وقتی با او بحث می‌کردم به یکباره صاحب مغازه با تبر به سوی من حمله کرد که ناچار به فرار شدم.

وی افزود: زمانی که صاحب مغازه به من حمله کرد به یکباره متوجه شدم که تبر بزرگی در دستش وجود دارد و با آن به سمت من حمله می‌کند. یک لحظه یاد روح‌الله داداشی افتادم که ناجوانمردانه کشته شد و به همین دلیل ناچار شدم با 140کیلو وزن و دو متر قد پا به فرار بگذارم.

وی در پایان تصریح کرد: مضروبان ناشناخته نیستند و از طریق وکیلم این شکایت را تا انتها پیگیری خواهم کرد.