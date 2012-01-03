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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۰۴

سرتیپ آراسته:

پیروی از ولایت فقیه مهم ترین آرمان شهید صیاد شیرازی بود

پیروی از ولایت فقیه مهم ترین آرمان شهید صیاد شیرازی بود

مشهد - خبرگزاری مهر: جانشین گروه مشاوران نظامی فرمانده کل قوا گفت: پیروی از ولایت فقیه مهم ترین آرمان شهید صیاد شیرازی بود و این بزرگوار همواره سخنان امام راحل و مقام معظم رهبری را سرلوحه زندگی خویش قرار می داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ ناصر آراسته، دوشنبه شب در مراسم بازخوانی خاطرات امیر سپهبد شهید صیاد شیرازی در مشهد اظهار کرد: این شهید بزرگوار از بصیرت و دانش بالایی برخوردار بود و احترام و توجه ویژه ای به سخنان امام راحل و پیروی از فرمایشات ایشان داشت.

وی افزود: شهید صیاد شیرازی همواره با بصیرت در راه انقلاب و ولایت جان فدایی کرده و در سخت ترین شرایط برای کشور ایثار می کرد.

آراسته تاکید کرد: این شهید هنگامی که هنوز توطئه و فتنه ای در کشور روی نداده بود بیان می کرد هر انسانی که از ولایت فقیه و آرمان های نظام اسلامی فاصله بگیرد به جبهه دشمنان پیوسته و آشوبگر خواهد شد.

وی با بیان خاطرات شهید صیاد شیرازی گفت: این شهید همواره نسبت به کشور و هموطنانش احساس مسئولیت می کرد و با خدمت خالصانه در راه ارزش ها و اهدافش گام بر می داشت.

وی تاکید کرد: صیاد شیرازی سخنان امام را یک سخنرانی نمی دانست بلکه آن را یک پیام مهم و دستور تلقی می کرد.

وی با بیان این مطلب که صیاد شیرازی به انقلاب و نظام وفادار بود افزود: خشنودی و تبعیت از فرمایشات امام خمینی و رهبری برای او یک تکلیف و استراتژی بود و در این مسیر با تمام توان ایستادگی کرد.

وی با اشاره به خصوصیات شهید صیاد شیرازی عنوان کرد: اطاعات از فرمایشات مقام معظم رهبری و امام راحل، پیروی از ولایت فقیه، جنگ با نفس سرکش و عمل گرا بودن از مهم ترین خصوصیات بارز صیاد شیرازی بود.

کد مطلب 1499867

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