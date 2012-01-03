به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال دوشنبه شب در چارچوب هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر در حالیکه تا دقیقه 85 بازی را یک بر صفر پیش بود با نتیجه 2 بر یک شکست خورد. آرسنالی‌ها از دقیقه 78 این دیدار با اخراج "یوهان ژورو" 10 نفره به کار خود ادامه دادند.

آرسن ونگر در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: به نظر من داور این دیدار با تصمیمات اشتباه خود به طور کامل نتیجه بازی را تحت تاثیر قرار داد. کارت زرد اول برای "ژورو" اشتباه بود و در صحنه کارت زرد دوم این بازیکن هم باید یک خطا به سود تیم ما گرفته می‌شد.

وی افزود: ما اگر 11 نفره باقی می‌ماندیم به مشکل برنمی‌خوردیم. خیلی دشوار است که شما در فاصله 48 ساعت دومین بازی خود را انجام دهید و سپس مجبور شوید با یک یار کمتر بازی کنید. در نیمه اول، خطای مدافع فولهام روی بازیکن ما 100 درصد پنالتی بود ضمن اینکه ما هم از موقعیت‌های خود استفاده نکردیم. من چکار می‌توانم بکنم؟ شما دوست دارید در بازی چنین مهمی بهترین تصمیمات از سوی داور اتخاذ شود.

ونگر گفت بازیکنان فولهام تعمدا سعی می‌کردند که ژورو را تحریک کنند تا اخراج شود و به هدف خود نائل آمدند.

سرمربی آرسنال تصریح کرد: وقتی ژورو کارت زرد گرفت هر وقت که وارد صحنه می‌شد، بازیکنان فولهام تلاش می‌کردند او را تحریک کنند تا کارت زرد دوم را بگیرد. این در حالی است که داور (لی پروبرت) هیچ کاری در این خصوص انجام نمی‌داد.