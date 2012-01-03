  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

ارائه معیارهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ارائه معیارهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

الگوی مناسب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با سخنرانی دکتر حسن سبحانی در رادیو گفتگو بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو گفتگو در برنامه این هفته "گفتمان پیشرفت" در ادامه مبحث هفته گذشته، به ارائه الگوی مناسب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، در راستای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت می پردازد.

در این برنامه دکتر حسن سبحانی (استاد دانشگاه) به عنوان کارشناس مهمان در خصوص دیدگاه های مختلف و هدف اصلی در پردازش یک الگو به اظهار نظر می پردازد و کمال مطلوب الگویی شایسته را در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معرفی می کند.

"گفتمان پیشرفت" سه شنبه 13 دی، ساعت 21 از رادیو گفتگو پخش می شود.
 
 

کد مطلب 1499870

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها