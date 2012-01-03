ارائه معیارهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو گفتگو در برنامه این هفته "گفتمان پیشرفت" در ادامه مبحث هفته گذشته، به ارائه الگوی مناسب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، در راستای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت می پردازد.



در این برنامه دکتر حسن سبحانی (استاد دانشگاه) به عنوان کارشناس مهمان در خصوص دیدگاه های مختلف و هدف اصلی در پردازش یک الگو به اظهار نظر می پردازد و کمال مطلوب الگویی شایسته را در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معرفی می کند.

"گفتمان پیشرفت" سه شنبه 13 دی، ساعت 21 از رادیو گفتگو پخش می شود.



