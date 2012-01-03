350 برگزیده مسابقه نقاشی هفته کتاب در کردستان تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس فرهنگی کتابخانه های عمومی کردستان با اعلام این خبر گفت: در مسابقه نقاشی ویژه هفته کتاب که با همکاری آموزش و پرورش استان برگزار شد نزدیک به هشت هزار دانش آموز شرکت کردند و در نهایت از 350 نفر برگزیده این مسابقه تجلیل و تقدیر شد.

محمد مخدومی عنوان کرد: این مسابقه نقاشی در بیشتر مدارس مقاطع ابتدایی و راهنمایی پسرانه و دخترانه شهرستان های استان برگزار شد که با توجه به اطلاع رسانی های صورت گرفته مورد استقبال مناسب دانش آموزان قرار گرفت.

وی عنوان کرد: مسابقه نقاشی "با کتاب دنیایم را عوض خواهم کرد" در برخی از مهدکودک های استان نیز برگزار شد و تعدادی از برگزیدگان نیز مربوط به این بخش بود.

کارشناس فرهنگی کتابخانه های عمومی کردستان با بیان اینکه 20 نقاشی برتر نیز برای حضور در مرحله کشوری انتخاب شده اند، افزود: استان کردستان از نظر تعداد شرکت کنندگان در کشور رتبه پنجم را کسب کرده است.

مخدومی در پایان عنوان کرد: کسب رتبه پنجم کشور برای استان کردستان بسیار قابل توجه است ولی تلاش می کنیم که در مسابقات آینده این رتبه را ارتقا دهیم.