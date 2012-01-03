آغاز انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان/ ایران سکه شانس آیووا

به گزارش مهر، شب گذشته ایالت آیووا شاهد برگزاری مصاحبه های مختلف میان نامزدهای حزب جمهوریخواه بود تا مردم این ایالت با توجه به برنامه های این افراد، نفر مورد نظر خود را برای ادامه رقابت ها انتخاب کنند.

نامزدهای حزب جمهوریخواه به ترتیب از سمت راست : هانتزمن، بکمن، پل، گینگریچ، رامنیف پری و سنتورم

در همین رابطه شب گذشته بحث اصلی این نامزدها درخصوص ایران بود و نمایش قدرت جمهوری اسلامی در آبهای خلیج فارس عاملی شده بود تا این افراد برای جلب نظر لابی صهیونیست ها و جنگ طلبان آمریکایی با قدرت هرچه تمامتر سخن از حمله به ایران و سخت گیری بیشتر با تهران کنند.

"میشل بکمن" نماینده مینوستا در کنگره آمریکا، در این ارتباط گفت: من موشک های آمریکا را به حالت آماده باش درآورده و طرح های دیگری را بلوکه کردن دارئیها و منافع ایران در کشورهای دیگر اجرا می کنم تا این کشور دست از برنامه هسته ای خود بردارد.

این چهره محافظه کاران آمریکایی که با تی پارتی نیز در ارتباط است در ادامه افزود: آنچه ما نیاز داریم ارائه یک حالت خصمانه علیه ایران است تا این کشور بفهمد که ما خواهان دسترسی آنها به تسلیحات اتمی نیستیم.

بکمن که با شبکه سی.بی.اس مصاحبه می کرد در ادامه گفت: در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، دفتر من از هر امکانی برای فرستادن یک سیگنال محکم به ایران مبنی بر اینکه موشک های آمریکا در حالت آماده باش هستند استفاده خواهد کرد. بکمن در این مصاحبه همچنین خود را با "مارگارت تاچر" نخست وزیر اسبق انگلیس مقایسه کرد.

این نامزد جمهوریخواه همچنین از اوباما به دلیل آنکه میان آمریکا و رژیم صهیونیستی فاصله انداخته انتقاد کرد.

میشل بکمن و ریک سنتورم

علاوه بر بکمن، سایر نامزدهای حزب جمهوریخواه نیز برای کسب رای ایالت آیووا، سخنان تندی را علیه ایران ایراد کردند، برای مثال "ریک سنتورم" در گفتگو با ان بی سی گفت: ما باید تاسیسات ایران را از کار انداخته و امکان بازرسی از آنها را برای بازرسان مهیا کنیم در غیر این صورت این تاسیسات را باید بمباران کرد.

سنتورم که علاقه فراونی به مسیحیان صهیونیست داشته و قصد دارد رای آنها را برای خود کسب کند در ادامه صراحتا از لزوم حمله به ایران برای توقف پیشرفت های جمهوری اسلامی سخن گفت.

بر اساس این گزارش در میان نامزدهای جمهورخواه تنها "ران پل" است که مواضع معتدلی در قبل ایران داشته و بر اساس گفته های نزدیکان وی، پل یک فرد ضد اسرائیلی محسوب می شود.

"ریک پری" دیگر نامزد جمهوریخواهان نیز سخنانی همانند بکمن و سنتورم به زبان آورد و از مردم آیوا خواست تا یک محافظه کار را به عنوان نامزد اصلی خود انتخاب کنند.

"ران پل" و "ریک پری"

به گزارش مهر، یکی از آخرین نظرسنجی درباره میزان محبوبیت نامزدهای جمهوریخواه که در آذرماه و بصورت مشترک شبکه خبری ان.بی.سی و روزنامه وال استریت ژورنال انجام شده نشان می دهد که "نیوت گینگریچ" رهبر اسبق مجلس نمایندگان، هم اکنون به عنوان انتخاب اول جمهوریخواهان برای انتخابات سال آینده مطرح است.

نتایج نظرسنجی این دو موسسه خبری نشان می دهد که گینگریچ توانسته برای اولین بار در میان نامزدهای جمهوریخواه، محبوبیت خود را به 40 درصد برساند و محبوبیت "میت رامنی" فقط 23 درصد بوده است.

محبوبیت سایر نامزدهای جمهوریخواه در این نظرسنجی زیر 10 درصد بود بطوری که محبوبیت ران پل 9 درصد، میشله بکمن 8 درصد، ریک پری 6 درصد، جان هانتزمن 5 درصد و ریک سنتروم فقط سه درصد بود.