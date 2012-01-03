انتقاد رادیو گفتگو از ظهور فمینیسم ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با انعکاس نظرات کارشناسان و مسئولان بیشترین تلاش خود را صرف هویت بخشی به زن مسلمان ایرانی کرده و با این رویکرد موضوعات مختلفی را در حوزه مصائب و مشکلات پیش روی زنان جامعه بررسی می کند.

"زن امروز، جامعه فردا" برای نخستین بار در رسانه ملی پایگاهی را برای هم اندیشی مخاطبان هدف و مسئولان تشکیل داده است.



در برنامه سه شنبه بعد از ظهر، موضوع زن و برابری مورد بررسی قرار می گیرد و نظریه فمینیسم غربی و فمینیسم اسلامی در ایران، چرایی و ریشه های آن به نقد و چالش کشیده خواهد شد.



این برنامه در گفتگو با حجت الاسلام دکتر بهمن شریف زاده (محقق، پژوهشگر و سردبیر اسبق فصلنامه کتاب نقد) به واکاوی ماهیت فمینیسم ایرانی و شکل گیری آن در دوران اصلاحات می پردازد.

