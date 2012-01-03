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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۹:۵۵

انتقاد رادیو گفتگو از ظهور فمینیسم ایرانی

انتقاد رادیو گفتگو از ظهور فمینیسم ایرانی

رادیو گفتگو به منظور شناخت و تبیین فرصتها و تهدیدهای فراروی جامعه زنان ایرانی و تعریف خط مشی ایرانی و اسلامی سلسله برنامه هایی را با همین موضوع در قالب برنامه "زن امروز، جامعه فردا" پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با انعکاس نظرات کارشناسان و مسئولان بیشترین تلاش خود را صرف هویت بخشی به زن مسلمان ایرانی کرده و با این رویکرد موضوعات مختلفی را در حوزه مصائب و مشکلات پیش روی زنان جامعه بررسی می کند.

"زن امروز، جامعه فردا" برای نخستین بار در رسانه ملی پایگاهی را برای هم اندیشی مخاطبان هدف و مسئولان تشکیل داده است.
 
در برنامه سه شنبه بعد از ظهر، موضوع زن و برابری مورد بررسی قرار می گیرد و نظریه فمینیسم غربی و فمینیسم اسلامی در ایران، چرایی و ریشه های آن به نقد و چالش کشیده خواهد شد.
 
این برنامه در گفتگو با حجت الاسلام دکتر بهمن شریف زاده (محقق، پژوهشگر و سردبیر اسبق فصلنامه کتاب نقد) به واکاوی ماهیت فمینیسم ایرانی و شکل گیری آن در دوران اصلاحات می پردازد. 
 
کد مطلب 1499878

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