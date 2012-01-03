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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۹:۳۴

زالو درمانی در پیوند اعضا کاربرد دارد

زالو درمانی در پیوند اعضا کاربرد دارد

زالو درمانی می تواند در پیوند اعضا و مراقبتهای بعد از پیوند با رعایت اصول علمی و مراقبتهای پرستاری ویژه، کاربرد داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هانیه جعفریان سوپروایزر آموزشی بیمارستان 15 خرداد گفت: برای استفاده از زالو در پیوند اعضا باید نکات پرستاری مراعات شود.

وی ادامه داد: این زالوها باید از آبهای شیرین و تمیز تهیه شده باشند، باید از فشار دادن یا کندن زالوی چسبیده به عضو خوداری شود، زالوتراپی باید پیش از بروز ترمبوزمویرگی انجام شود و بیمار تحت درمان با زالو به طور مرتب از نظر آنمی (کم خونی) چک شود.
 
سوپروایزر آموزشی بیمارستان 15 خرداد افزود: نباید از یک زالو برای 2 بیمار استفاده کرد و پس از زالوتراپی باید زالو از بین برود. همچنین زالو حامل نوعی میکروب بی هوازی گرم منفی است که می تواند سبب سپتی سمی، پنومونی و حتی گاستروآنتریت در فرد تحت درمان شود از این رو دریافت آنتی بیوتیک پروفیلاکسی توصیه می شود.
 
جعفریان گفت: پس از رواج جراحی های میکروسکوپی تیم درمان به دنبال آن بود تا ترومبوز و احتقان وریدی پس از پیوند اندام را بر طرف کند چرا که در مواردی پر خونی و احتقان عروق سبب شکست پیوند می شد.
 
وی ادامه داد: اگر احتقان عضو مربوط به تکنیک جراحی نبود باید راهی برای تخلیه وریدها پیدا می شد که این کار توسط زالو انجام شد.
 
سوپروایزر آموزشی بیمارستان15 خرداد افزود: زالو دارای 2 بادکش در سر و انتها و ترشحات بزاقی با حالت بی حسی موضعی است.
 
جعفریان گفت: زالو سبب برقراری پرفیوژن بافتی می شود و با ترشح ماده ترومبولیتیک موسوم به هیرودین از تجمع احتقان وریدی جلوگیری می کند.
 
وی ادامه داد: زالو را باید هر 6 ساعت یکبار به مدت 20 تا 60 دقیقه در محل پیوند قرار داد البته باید پیش از استفاده محل را با نرمال سالین شست و محل  مناسب برای مکش خون را با گاز استریل مالش داد.
 
سوپر وایزر آموزشی بیمارستان15 خرداد یاد آور شد: سپس زالو را در محل قرار داده که شروع به مکش و بزرگ شدن می کند و خود به خود می افتد در نهایت باید زالو را در محلول غلیظ نرمال سالین قرار داد تا از بین برود.
کد مطلب 1499880

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