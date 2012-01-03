عطاالله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت پروژه های راه روستایی در شهرستان دیواندره اظهار داشت: با به بهره ‌برداری رسیدن 21 پروژه فعال راه روستایی در شهرستان دیواندره شش هزار 700 خانوار از نعمت راه روستایی بهسازی شده و آسفالت برخوردار می شوند.

وی با بیان اینکه بهسازی راه ‌های روستایی استان بعد از سفر مقام معظم رهبری و دستور معظم ‌له مبنی بر رفع محرومیت از چهره روستاهای استان، با جدیت هرچه تمامتر در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: در همین راستا پروژه ‌های متعددی برای بهسازی راه‌های روستایی و در شهرستان‌های مختلف استان کردستان تعریف شده است که از جمله آنها می ‌توان به وجود 21 پروژه فعال در شهرستان دیواندره اشاره کرد.

مدیر کل راه و ترابری کردستان ادامه داد:‌ تاکنون در این پروژه‌ ها بیش از 91 کیلومتر عملیات خاکی، اجرای ابنیه فنی در 79 کیلومتر، 57 کیلومتر شن ‌ریزی، 38 کیلومتر ایجاد اساس و 37 کیلومتر آسفالت انجام شده است.

قادری افزود: در صورت تامین اعتبار به موقع و بهره‌ برداری از پروژه‌ های مذکور شاخص برخورداری راه روستایی در دیواندره بهبود می یابد و حدود 80 روستا با بیش از شش هزار 700 خانوار از نعمت راه روستایی بهسازی شده برخوردار می شوند.

وی در پایان گفت: به دلیل شرایط جغرافیایی و کوهستانی بودن منطقه هزینه راهسازی در استان کردستان بیش از دیگر نقاط کشور است و به همین دلیل انتظار می رود که اعتبارات این بخش در استان نیز با افزایش قابل ملاحظه ای همراه شود.