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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

55 نانوایی متخلف در شهرستانهای ورامین و پیشوا شناسایی شدند

55 نانوایی متخلف در شهرستانهای ورامین و پیشوا شناسایی شدند

ورامین - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی و نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای ورامین و پیشوا از شناسایی 55 نانوایی متخلف در سطح این مناطق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حبیبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با عنایت به واگذاری کلیه برنامه های اجرایی، عملیاتی و امور مربوط به بازرسی و نظارت و رسیدگی به تخلفات در حوزه گندم، آرد و نان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازرسان این اداره عصر گذشته با همکاری بازرسان مجموعه اصناف به بازرسی از تعداد 489 واحد صنفی نانوایی در سطح شهرستانهای ورامین و پیشوا اقدام کردند.

وی افزود: تعداد 55 واحد متخلف شناسایی و با عناوین تخلف کم فروشی، گرانفروشی و عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی و عدم نصب نرخنامه به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ورامین معرفی شدند.

این مسئول بیان داشت: بیشترین تخلفات گزارش شده درخصوص کم فروشی و عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی بوده است.

وی افزود: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را سریعاً به ستاد خبری 124 اداره گزارش کنند.

کد مطلب 1499887

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