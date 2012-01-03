55 نانوایی متخلف در شهرستانهای ورامین و پیشوا شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حبیبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با عنایت به واگذاری کلیه برنامه های اجرایی، عملیاتی و امور مربوط به بازرسی و نظارت و رسیدگی به تخلفات در حوزه گندم، آرد و نان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازرسان این اداره عصر گذشته با همکاری بازرسان مجموعه اصناف به بازرسی از تعداد 489 واحد صنفی نانوایی در سطح شهرستانهای ورامین و پیشوا اقدام کردند.

وی افزود: تعداد 55 واحد متخلف شناسایی و با عناوین تخلف کم فروشی، گرانفروشی و عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی و عدم نصب نرخنامه به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ورامین معرفی شدند.

این مسئول بیان داشت: بیشترین تخلفات گزارش شده درخصوص کم فروشی و عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی بوده است.

وی افزود: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را سریعاً به ستاد خبری 124 اداره گزارش کنند.