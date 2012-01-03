دو نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سیدی دوشنبه شب در خصوص جزییات برگزاری دو نمایشگاه تخصصی مبلمان اظهار داشت: دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی مبلمان، دکوراسیون، معماری داخلی و هشتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آلات، ابزار، یراق و تجهیزات مبلمان، دکوراسیون داخلی و لوستر و روشنایی با حضور 220 شرکت در فضایی به مساحت 20 هزار متر مربع برگزار شده است.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: شرکت های داخلی از استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، فارس و خراسان رضوی در کنار نمایندگان شرکت هایی از کشورهای آلمان، ترکیه، تایوان، چین، ایتالیا، کره جنوبی، مالزی، بلژیک، فرانسه، اتریش و سوئد به ارائه توانمندی های خود می پردازند.

وی انواع مبلمان کلاسیک، مدرن، راحتی، اداری و ماشین آلات مربوط به صنایع چوب را از زمینه های فعالیت شرکت کنندگان عنوان کرد.

وی افزود: ابزارآلات، یراق آلات، پوشش های تزیینی، روشنایی و لوستر، کابینت سازان، کالاهای خواب، مواد اولیه و خام، تجهیزات دکوراسیون شامل انواع شومینه، کاغذ دیواری، پارکت، انواع درب، سقف های کاذب، تزیینات داخلی ساختمان و رنگ های ساختمانی از دیگر زمینه های فعالیت شرکت کنندگان در این دو نمایشگاه تخصصی است.